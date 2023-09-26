مينا مسعود لـ "هي": أتمنى التمثيل أمام يسرا وعايز أعمل عكس عمر الشريف

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أحمد جودة - القاهرة - كشف النجم العالمي مينا مسعود، الفنانة المصرية التي يتمنى التمثيل أمامها، مؤكدًا أنه فخور بتجربة فيلم في عز الظهر الذي شارك فب بطولته رفقة شيرين رضا، إيمان العاصي، جميلة عوض.

وقال مينا مسعود، في حواره مع الإعلامية فرح شعبان عبر قناة هي، إنه بتمنى التمثيل مع الفنانة يسرا، مشيرًا إلى أنه سعيد بالمشاركة في فيلم عز الظهر، إذ أوضح: نفسي أمثل مع فنانات مصريات كتير، وكان ليا الشرف أني مثلت مع شيرين رضا وإيمان العاصي وجميلة عوض في فيلم في عز الظهر، واتمنى أمثل مع يسرا.



وتطرق مينا مسعود للحديث عن فيلم في عز الظهر، مؤكدًا أن العمل في مرحلة المونتاج في الوقت الحالي، ومن المقرر يتم طرحه في السينمات خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: مستني الفيلم ينزل وبعدها أقرر هشوف هعمل أي تاني هنا في مصر.

كما كشف مينا مسعود، شروطه للمثيل في مصر، قائلًا: لو همثل في مصر لازم السيناريو يكون مناسب بالنسبالي ونشوف ان شاء الله، وأنا حبيت تجربة فيلم في عز الظهر وحبيت الفنانين هنا في مصر والفن في مصر وان شاء الله أكمل.

مينا مسعود: عايز أعمل عكس عمر الشريف

وأكد مينا مسعود أنه بدء التمثيل في أمريكا ثم مصر، ويسعى للتواجد بين البلدين، موضحًا: أنا دايما بقول عايز أعمل اللي عمر الشريف عمله بس بالعكس، يعني هو بدأ في مصر ثم راح أمريكا، أتا عايز أعمل العكس أنا بدأت في أمريكا. وعايز أنزل مصر وأمثل في مصر وأمثل هناك برضو، وانشاء الله أكمل في المشوار ده.

ووجهه مينا مسعود في ختام لقاءه مع قناة هي، كلمة المرأة المصرية، إذ قال: المرأة مهمة جدا في العالم كله خاصة في مصر وفن السينما، احنا لازم نكون جانب وفي ظهر المرأة في السينما في مصر، وأنا أحب أني أشوف المرأة خلف الكاميرا أكثر من كدا، سواء مخرجة أو منتجة أو مؤلفة، يعني تبقى موجودة في جميع الأدوار.

نبذة عن قناة هي



قناة هي تعد أول قناة مختصة بالمرأة المصرية والعربية، وتقدم عددًا من البرامج المختلفة والمتنوعة، في ظل وجود نخبة كبيرة من الإعلاميين والفنانين



برامج قناة هي



وتعرض قناة هي عدد من البرامج ومنها “ملفات” من تقديم أميرة بدر،وماما في المطبخ” لـ عزة جلال"، و"من غير نفسنة" تقديم الفنانات انتصار وبدرية طلبة ونوليا، و"المنسي" تقديم إنجي هشام، و"عركة ستات" تقديم إيناس النجار ومروة سليمان، و"سكينة معجون" تقدمه جينا فتحي، و"حياتنا أحلى" لـ سالي فؤاد، و"مطبخ ستي" إيمان ميرا، و"ست الحبايب" من تقديم هالة فهمي، و"دايما عامر" لـ دعاء عامر، و"ساعة عصاري" لـ عبير الشيخ"، “زووم ونص” نورهان عبد الفتاح، “دعوة فرح” لـ فرح شعبان، “فيس أوف” سارة نخلة.