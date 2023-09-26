انت الان تتابع خبر عجوز بدينة.. إطلالة مفزعة للفنانة آثار الحكيم بعمر الـ 70 عام.. شاهدوا كيف تغيرت 360 درجة الآن!!والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قدمت الفنانة آثار الحكيم العديد من الأدوار المتنوعة خلال مشوارها الفني، حيث استطاعت أن تجسد الشخصيات الخجولة والجريئة والأصيلة والمستهترة ببراعة. حققت آثار نجاحًا كبيرًا في عالم الفن قبل أن تعتزل.

اكتشفها الفنان الراحل سمير غانم وقدمها للمنتج السينمائي رياض العريان، الذي وقع معها عقد احتكار لمدة خمس سنوات. تم منحها دور البطولة في مسلسل "بلا عتاب" عام 1976 مع الفنان يوسف شعبان، وكانت أولى أدوارها السينمائية في فيلم "الملاعين" عام 1979.

ظهرت الفنانة المصرية آثار الحكيم بملامح مختلفة في الصورة الأخيرة التي تم تداولها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. بدت بوزن زائد ووجه مليء بالتجاعيد.

انتشرت الشائعات حول تشابه آثار الحكيم مع الفنانة ميادة الحناوي، في حين اعتقد البعض أنها تشبه السياسية المصرية هالة السعيد.

حققت آثار الحكيم شهرة كبيرة في فترة الثمانينيات من القرن العشرين، حيث نجحت في مجال السينما. ومن أبرز أفلامها "النمر والأنثى"، "طائر على الطريق"، "الحب فوق هضبة الهرم"، "بطل من ورق".

اهتمت آثار الحكيم بشكل كبير بالدراما التليفزيونية حيث قدمت العديد من المسلسلات والسهرات الناجحة. من بين هذه الأعمال "كف القدر"، و"أبنائي الأعزاء شكرا"، و"نحن لا نزرع الشوك"، و"زيزينيا"، و"ليالي الحلمية"، و"قنديل أم هاشم"، و"توابل الحب"، و"الفرار من الحب"، و"ترويض الشرسة"، و"فريسكا"، و"الحب بعد المداولة"، و"الوتر المشدود"، و"الحب وأشياء أخرى".

قدمت آثار الحكيم أيضًا العديد من الأفلام السينمائية ومن بينها "أنا لا أكذب ولكني أتجمل"، و"الأخوة الغرباء"، و"من يطفئ النار"، و"مملكة الهلوسة"، و"الحلال يكسب"، و"الكف"، و"الرجل الصعيدي"، و"قانون إيكا"، و"مطاردة في الممنوع"، و"إحنا ولاد النهارده".

في حياتها الشخصية، تزوجت آثار الحكيم مرتين. الزواج الأول كان مع محمد مجدي جودت في عام 1987. ومع الأسف، لم تستمر الأمور على حالها دائمًا. بعد إنجابها لأبنائهما الثلاثة، نشبت العديد من المشاكل والأزمات بينهما. خاصةً أن تلك الفترة كانت فترة تألق آثار في الوسط الفني. وبدون علمها، قرر محمد طلاقها، وبدأت المعركة بينهما في المحاكم من أجل حضانة الأطفال.

أما الزواج الثاني، فكان مع الإعلامي ياسر كمال خليل. وقد ساعدها ياسر في التخلص من الدعاوى المقامة ضدها من طليقها الأول من خلال البحث عن حلول ترضي الطرفين.