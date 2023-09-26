نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. ماجد المصري يروج لمسلسله الجديد "ريش أبيض" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

روج الفنان ماجد المصري لمسلسله الجديد "حدث بالفعل" حكاية "ريش أبيض"، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشر الفنان ماجد المصري البوستر الدعائي للمسلسل وعلق عليه قائلًا:"حدث بالفعل حكاية ريش أبيض، إخراج هشام الرشيدي، تأليف فادي نجار، إنتاج حاتم سمعان".

من هم أبطال حكاية “ريش أبيض”؟

حدوته "ريش أبيض "بطولة ماجد المصري، بسمة، رنا رئيس، وآخرون من النجوم، وهي من تأليف فادي النجار، ومن إخراج هشام الرشيدي، ومن إنتاج حاتم سمعان، محمد حسين.

معلومات عن مسلسل حدث بالفعل

مسلسل "حدث بالفعل" هو مأخوذ عن قصص واقعية، والمسلسل يتضمن 101 قصة حقيقية تتعلق أحداثها بالامراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية ليكون اول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

وتدور أحداث مسلسل "حدث بالفعل" في إطار تشويقي حول الأمراض النفسية، وكيفية تأثيرها على حياة مصابيها، وعلى حياة المقربين منهم، كيف ممكن أن يكون أقرب الناس إليك مريضًا ومجرمًا دون علمك.

حكاية “تحت الحزام”

الجدير بالذكر أنه قد تصدر اسم مسلسل "حدث بالفعل" التريند في الأيام السابقة وذلك بعد طرح الحلقة الأخيرة من حكاية "تحت الحزام" وأن نهايتها كانت مفاجأة للجمهور وهذا جعل المسلسل يتصدر التريند.

من هم أبطال حكاية "تحت الحزام"؟



حكاية "تحت الحزام" هي من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، والفنانة سلمي أبو ضيف وبسنت حاتم، شيماء الشريف، خالد أنور ومن إخراج المخرج هشام الرشيدي، ومن تأليف فادي النجار، ومن إنتاج حاتم سمعان ومحمد حسين.