نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد سقوطها بشكل مفاجئ في منزلها.. صوفيا لورين تخضع لعملية جراحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خضعت الفنانة الإيطالية صوفيا لورين صاحبة الـ 89 لإجراء علمية جراحية في الفخد وذلك بعد سقوطها بشكل مفاجئ في منزلها في جينيف يوم الأحد الماضي وإصابتها بكسور وهي حاليًا بصحة جيدة وفي مرحلة التعافي، وكان فريقها كشف سقوطها ونجاح العملية، وقال مصدر لصحيفة هوليوود ريبورتر إن لورين سقطت في الحمام، وعلى الرغم من "التفاؤل الحذر" بشأن تعافيها، ستتبعها عملية طويلة من إعادة التأهيل.

سقوط صوفيا لورين

وفي بيان نشرته سلسلة المطاعم التي تملكها لورين وتحمل اسمها عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: بعدما خضعت الممثلة لجراحة ناجحة، ستكون في فترة تعافٍ قصيرة قبل الخضوع لجلسات إعادة تأهيل، متابعًة: لحسن الحظ، سارت الأمور على ما يرام، وستعود لورين بجانبنا قريبًا.

وكان من المقرر أن تفتتح الممثلة فرعًا رابعًا جديدًا لسلسلة مطاعمها في مدينة باري الإيطالية، ولكن بسبب الحادث تم تأجيل أي من مواعيد ظهورها للعام القادم، وكانت آخر مرة ظهرت فيها بداية الشهر في مهرجان البندقية السينمائي.





نبذة عن صوفيا لورين

جاء أحدث دور للممثلة في فيلم The Life Ahead، وهو فيلم من إنتاج Netflix لعام 2020 من إخراج ابنها إدواردو.

وكانت لورين التي تعد أسطورة العصر الذهبي للسينما الإيطالية قد احتفلت بعيد ميلادها التاسع والثمانين في 20 سبتمبر من الشهر الجاري.

وشاركت الممثلة الإيطالية خلال مسيرتها في 90 فيلمًا، ونالت جائزتي أوسكار وجائزة من مهرجان كان.

وفي مسابقة للجمال أقيمت في روما في سبتمبر 1951، التقت لورين عندما كانت في مطلع شبابها بالمنتج كارلو بونتي الذي يكبرها بـ22 عامًا، وبات شريك حياتها والمُساهم في إطلاق مسيرتها السينمائية.

وشاركت لورين في أفلام حظيت بشهرة عالمية منها «سكاندل إن سورينتو» (Scandal in Sorrento) للمخرج دينو ريزي، و«ذي ريفر غيرل» (The River Girl) لماريو سولداتي عام 1955.

وبدأت منذ عام 1957، تؤدي أدوارًا في أعمال هوليوودية إلى جانب ممثلين كانوا يحظون بشهرة واسعة آنذاك، من أمثال أنتوني كوين وكلارك غايبل ومارلون براندو وكاري غرانت وبيتر سيلرز وجون واين وفرانك سيناترا.

ويعود آخر ظهور سينمائي لها إلى عام 2020 في فيلم «ذي لايف أهيد» (The Life Ahead)، وهو عمل مقتبس عن رواية للكاتب رومان غاري أخرجه نجلها إدواردو بونتي. وعام 2021، نالت بفضل هذا الدور جائزة «دافيد دي دوناتيلو» السينمائية الإيطالية في فئة أفضل ممثلة.