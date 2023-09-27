القاهرة - محمد ابراهيم -



انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لـ ياسمين عز وهي تعتزر لنيشان الإعلامي اللبناني بسبب تأخرها عن الحضور في ملتقى الإعلام العربي الذى عقد اليوم فى منطقة جميرا فى دبي، ولكنه تجاهلها ورفض.



تعليق نيشان على غياب ياسمين عز.. "أكيد عم تحضر صوتها الشتوي".. نيشان يسخر من ياسمين عز



وعلق نيشان على غياب ياسمين عز أثناء الفعاليات، قائلًا: "عرفنا أنها ما رح تجي أو مش حابة تجي، مش كثير مهم أعطي رأيي عن ياسمين لأنها "أكيد عم تحضر صوتها الشتوي".



وأضاف:" عيب، طلبوا مني منتدى دبي للإعلام حتى أعمل هذه الندوة أنا إنسان كتير محترف بعمل شغلي على أكمل وجه، لكن الضيفة يلي عينوها لم تحضر ولم تعتذر.. كل التقدير لكل الناس يلي أجو".

وتابع:" على كل حال طرحت كل الأسئلة يلي بدي أطرحها بعتقد أجبت.. أنا شخص لي 28 سنة بالإعلام بعرف أجاوب وأسأل".

نيشان وياسمين عز

وأكد على أن الكلمة التي يتفوه بها الإعلامي لها تأثير كبير يغرز في نخاع المتلقي، مضيفًا: "أرفض تماما أن يحثك شخص من باب التفريح ويقول إنه أنا بعمل ترند ومشاهدات".

ويذكر أن انطلقت فعاليات الدورة الواحدة والعشرين لمنتدى الإعلام العربي بمشاركة نحو 3000 من الوزراء وقيادات المؤسسات الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف والمنصات الرقمية ونخبة من كبار الكتاب والمفكرين وقادة الرأي وصناع الإعلام والمعنيين به في المنطقة والعالم.