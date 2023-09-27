"تقريبًا كان قايل لنفسه!".. لورا عماد تكشف سبب انفصالها عن شريف منير

القاهرة - محمد ابراهيم - صرحت الفنانة لورا عماد، عن مفاجأة بشأن انفصالها عن الفنان شريف منير، والذي أعلن عن انفصالهما أمس في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وقالت لورا طليقة شريف منير خلال تصريحات صحفية، إنها تفاجئت بطلاقها رسميًا، معلقة: ربنا يسهل لكل واحد، مكنتش أعرف، أنا اتبلغت إن فيه طلاق رسمي، وأكيد أنا مش مجنونة عشان أنزل فيديو على انستجرام في يوم طلاقي.

وأضافت طليقة شريف منير: علاقتي ببناتي زي الفل، وهما قاعدين معايا في البيت، وهما اتفاجئوا زيي بالظبط، هو تقريبًا كان قايل لنفسه.

انفصال شريف منير عن لورا عماد

أعلن الفنان شريف منير على انفصاله عن زوجته وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتب شريف منير عبر حسابه قائلًا: "تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا كل شي قسمة ونصيب واتمني لها كل خير".

رد لورا عماد بعد خبر طلاقها من شريف منير

وردت لورا عماد، طليقة الفنان شريف منير على خبر طلاقها بـ مقطع فيديو قصير على أغنية أصل الدلع للفنان بهاء سلطان عبر صفحتها بموقع انستجرام، وعلقت على الأغنية قائلة: مشي الهوا على كيفك.

خلاف لورا عماد مع ابنتيها تسبب في طلاقها من شريف منير

يشار إلى أن حدث خلاف كبير بين لورا عماد وابنتيها من زوجها شريف منير في شهر أغسطس 2022 الماضي عبر مواقع السوشيال ميديا، وقامت والدتهم بكتابة رسالة لهم عبر صفحتها الشخصية بموقع «انستجرام» قائلة: «رسالة إلى بناتي فريدة وكاميليا.. بما إنكم خلاص قررتوا تبقوا مش في حياتي بعد ما اديتكم عمري وصحتي وحبي واهتمامي وضحيت عشانكم كتير!! وكل مدارسكم بمدرسينكم بدكاترتكم بأصحابكم بأمهات أصحابكم يشهدون بأن أنا كنت أم عاملة إزاي».

خلاف لورا عماد مع ابنتيها فريدة وكاميليا.

وقالت لورا عماد لـ ابنتيها: بقولكم مبروك عليكم عيلتكم الجديدة! وهقولكم حاجة واحدة بس! اللي مالوش خير في أمه ملوش خير في حد! بتمنالكم كل خير وصحة وإن ربنا يهديكم في يوم من الأيام! بس ربنا موجود وكبير قادر على اللي عمل فيكم كده إنه يرده ليه في يوم من الأيام! مامي لورا يمكن تكونوا نسيتوا اسمي.

تعليق بنات شريف منير على رسالة والدتهم لورا عماد

وعلقت فريدة شريف منير على رسالة والدتها لورا عماد قائلة: ليه بتعملي كده؟ ليه بتخلي شكلنا كده قدام الناس.

كما علقت كاميلا الابنة الثانية: عمرنا ما بعدنا عنك، وغير كده أنا كنت لسه قاعدة معاكي امبارح، ومكنتش عارفة إنك بتفكري في كده.