كريم مغاوري يستعيد ذكرياته في هذا العمل



القاهرة - محمد ابراهيم -

حرص الفنان كريم مغاوري، على مشاركة جمهوره بفيديو له من مسلسل “جراب حوا” حكاية "وطن الأحزان"، وحكاية جنس ثالث "، وحكاية "مربى فراولة "من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالفيديو تعليقًا قال فيه: "من أحب واقرب المشاهد لقلبي في مسلسل جراب حوا حكاية" وطن الأحزان انتاج ٢٠١٦، كان المشهد الوحيد ليا في الحكاية ديه ومشهد ثاني في حكاية "جنس ثالث "، وحكاية "مربى فراولة"، كنت في الحكاية من اولها لآخرها واستمتعت بالتمثيل جدا في كل الحكايات".

وأضاف: "المسلسل ده كان أول حاجة اعملها بعد نزول وزني بشكل كبير وكنت مبسوط جدا اني في مسلسل واحد بعمل كذا شخصية حتى لو في الشخصيات ديه مشهد واحد فقط".

وتابع:" الحقيقة أن مخرجة المسلسل سارة وفيق من أوائل المخرجين اللى شافوا فيا اني اقدر اعمل شخصيات مختلفة، بس كانت مستغربة جدا، وأنا بقولها اني مبسوط بتنوع الأدوار ده، وده مكنش رأيي لوحدى كان كمان رأي الفنان وصديقي العزيز أحمد ثابت، مخرج منفذ العمل ".



وقال: "وكمان المشهد اللي بيني وبينه مع الفنانة الكبيرة رغدة، وردينا تقريبا نفس الرد اننا عشان ممثلين مسرح فنبقى فرحانين بتنوع الأدوار، ومش فارقه المساحة بس من الاخر بنحس بموهبتنا وبتفرد عضلاتنا عشان مش اي حد يعمل التنوع ده، غير ممثلين المسرح".



وواصل: "عكس اي ممثل موقفش على خشبة المسرح بيكون متحجم في نمط واحد واحنا مؤمنين زي كثير من عملاقة التمثيل ان ممثل المسرح هو الأفضل والأكثر موهبة والاعلى كفاءة، وممكن هبقى اشرح أكثر في بوست ثاني ".



واختتم:" طبعا مش اي ممثل مسرح الشرط الأساسي الموهبة والتدريب الجيد والممارسة مع مخرجين مختلفين ".

آخر أعمال كريم مغاوري

الجدير بالذكر آخر أعمال الفنان كريم مغاوري مسلسل اكسلانس الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، وقد حاز المسلسل على إعجاب الجماهير.