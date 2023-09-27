"لو روبوت مكانك ما كان سأل هيك!".. ماجي بو غصن تحرج الإعلامي رودولف هلال في "منتدى الإعلام العربي"

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرض الإعلامي ردولف هلال، لموقف محرج من الفنانة ماجي بوغصن بعد سؤاله لها عن حياتها الشخصية خلال جلسة حوارية في "منتدى الإعلام العربي" بحضور ياسمين صبري، قصي الخولي، والمنتج جمال سنان الزوج الحالي لماجي بو غصن.

ردولف هلال يتعرض لموقف محرج

وألقي ردولف هلال سؤال لماجي بوغصن، عن تعرضها للضرب من قبل زوجها السابق وخلافها مع سيرين عبد النور، لترد عليه قائلا: "لو روبوت قاعد مطرحك ما كان سأل هيك سؤال، احنا في منتدى اعلامي بنحكي في مواضيع أهم كتير من المواضيع الشخصية والخلافات الفنية ولو همحي همحي انفجار بيروت".

وتفاعل الحضور مع الفنانة ماجي بوغصن وصفقوا لها، كما أظهر البعض استياءهم من سؤال المذيع عبر السوشيال ميديا عبر موقع التدوينات الصغيرة "تويتر "وتعليقات على موقع "إنستجرام".

رودولف هلال يتعرض لجمهور عبر السوشيال ميديا

وجاءت التعليقات كالتالي: "جوابها (ماغي) رائع لأن السؤال ليس في محله أبدًا، نفس ما صار السنة الماضية، وكأن هذا الشيء مقصود لجلب المشاهدات"، "سؤال سخيف، بس جواب ذكي من ماغي"، "عنجد معها حق لما قالت، لو روبوت محلك ما كان سأل هذا السؤال"، وعنجد لو كان الروبوت مكانه سيكون عنده إحساس واحترام للمكان المجودين فيه، ولوجود زوجها معها، أكثر منه".

ومن ناحية أخري، كشفت الفنان ماجي بو غصن عن تعرّضها للعنف من زوجها الأول، وقالت إنها كادت أن تموت بعدما ذاقت أبشع أنواع التعذيب منه، لكنها تؤكد، اليوم، أن زوجها الحالي عوّضها عمّا عاشته سابقًا.

منتدى الإعلام العربي

ويذكر أن منتدى الإعلام العربي يقام يومي 26 و27 سبتمبر في جميرا بدبي بالإمارات العربية المتحدة ويركز المنتدى على تأثير الذكاء الإصطناعي على الإعلام ودور الإنتاج الدرامي والإعلام على التأثير على المجتمع.