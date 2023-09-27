إيمي طلعت زكريا لـ "دوت الخليج الفني": شخصيتي في "كشف مستعجل" من أحب الأدوار لقلبي.. وشائعة مقتل والدي سخيفة (حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم - ظهر نشاط الفنانة إيمي طلعت، زكريا في عدة أدوار فنية خلال الفترة الأخيرة وهي ممثلة شابة ولدت في مدينة القاهرة في عام 1989، وتركت مجال السياحة والفنادق واتجهت لمجال الفن حبًا فيه وتحدثت إيمي عن دورها الأخير في مسلسل “كشف مستعجل”، الذي قدمته في ماراثون رمضان الماضي للفجر الفني وجاء الحوار هكذا.

بدايةً ما الذي دفعك لتقديم شخصيتك في “كشف مستعجل” ؟

“كشف مستعجل” من أحب الأدوار لقلبي واللي رشحني لها المخرج شادي الرملي وكانت تجربة حلوة أوى أوى لأن أنبسط فيها وكنت وسط أصحابي سوء توتا أو خاطر كنت بحس أن في بيتي وسط أهلي ورد فعل الجمهور عليها عجبني أوي.

برأيك هل الجمهور هو الذي يحدد نجاح العمل أم لا؟

“الجمهور طبعًا عامل أساسي هو اللي بيحدد عامل النجاح من خلال كومنتاتهم والبوستات اللي بينزلوها وطبعًا هو اللي بيتحكم في كل حاجة”.

حدثينا ن ردود الأفعال التي استقبلتيها عن دورك في المسلسل؟

“ردود الأفعال عجبتني جدًا خصوصا أن الفانز بتوعي كانو من البنات الأطفال الصغيرين، وكنت مبسوطة جدًا أن بربي جيل بيكبر يبقى عارفني والأطفال بتبقي الشريحة الأكبر في المجتمع”.

مَنْ مِنْ المخرجين الذين ترغبين في العمل معهم الفترة المقبلة؟

نفسي جدًا أشتغل مع مروان حامد وبيتر ميمي.

ما أكثر الأعمال التي جذبتك في المنافسة الرمضانية لهذا العام ؟

عجبني مسلسل “جت سليمة ” جميل ولايت كوميدي وتجربة جديدة وأنا بحب دنيا سمير غانم جدًا فبنسبالي المسلسل ده جذبني أوي وحسيت أن أكيد في منافسة كبيرة.

هل شخصية سماح في مسلسل عودة البارون أقرب دور لشخصيتك في الحقيقة؟

شخصية سماح في عودة البارون هي قريبة لكل بنت وهي تقريبا في كل بنت مصرية أوعربية البنت اللي لا تقبل شئ على كرامتها ولا تسمح لأي شخص يوجه لها الإهانة وناس كتير من البنات الشخصية قريبة ليها.

كيف كانت التجربة مع الفنان صبري عبد المنعم؟

أنبسطت جدًا بالعمل مع صبري عبدالمنعم لأن هو قيمة وقامه واتعلمت منه كتير لأن كان طالع أبويا فطبعا شرف ليا أن أشتغل مع الناس العمالقة دول وأكتسب منهم خبرات.

حدثينا عن تجربتك في المسرح؟

المسرح بنسبالي هو العشق، بلاقي نفسي فيه جدًا وبحبه جدًا رغم أنه ليس له عائد مادي كويس لكن أنا بحبه.

لو ترشحتي لدور في المسرح والدراما والسينما في نفس التوقيت أي منهم ستختاري؟

أي حد مكاني هيختار السينما طبعًا لأن السينما فيها النجاح وفيها الشهرة وكل ده بس أنا بحب المسرح أكتر بصراحه.

أخيرا.. ما تعليقك عن شائعات وفاة الراحل طلعت زكريا مقتولًا ؟

تعليقي على شائعة الوفاة دي حاجه سخيفة جدًا وأنا حررت محضر وماشية في الإجراءات لأن دي ناس فاضية.