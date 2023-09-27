محمد التاجى: "فاتن أمل حربي" اهتم بالمرأة وأهمل حق الرجل

القاهرة - محمد ابراهيم -

قال الفنان محمد التاجي، إنه كان له رأي فى مسلسل “فاتن أمل حربي” بعد الانتهاء من تصويره قائلا:"أظهرنا القضية من جانب واحد وكان لازم الجانبين يظهروا، قضية الرجل اللى مايقدرش يشوف عياله وتبلغه زوجته بمكان معين لرؤيتهم وينتظر لساعات دون جدوى ودون رؤية أولاده" مشيرا إلى أنه لا يوجد عقاب للزوجة فى حالة منع الأب من رؤية أولاده.

التاجي: انفصال أمى وأبى لفترة لم يشتت شملنا

في سياق آخر قال خلال تصريحات تلفزيونية إنه رغم انفصال والده ووالدته عندما كان صغيرا لم يشعر بذلك مضيفا: "لم تتعنت أمى وتمنع أبى من رؤيته لنا بل كان يزورنا فى بيت جدى ونخرج معه" موضحا أن والده ووالدته عادوا مرة أخرى لبعضهم.

وأوضح التاجي، أن الزواج مبنى على المحبة والاحترام بين الطرفين قائلا: "دا اللى فيه طول عمرنا ولكن تدخل أطراف لا يعنيهم أى شىء سوى تفسخ العلاقات الأسرية فى مصر لدرجة وجود برامج أقيمت لهذا الأمر" مشيرا إلى قول مذيعة للسيدات" تباتى بره وماتقولولوش" وهذا يعنى أن " الراجل يبقى صفر على الشمال".

محمد التاجى: قوانين الأسرة مجحفة للرجل

أوضح محمد التاجى أن المشاكل دائما فى بيوتنا جميعا قائلا "طول عمرنا فى بيوتنا مشاكل لكن كل واحد بيتنازل من أجل الأطفال" مشيرا إلى أن قوانين الأسرة المجحفة للرجل تضر الأطفال قائلا "الراجل والست يختلفوا زى ما هما عايزين لكن أهم حاجة مصلحة الأطفال".

ما أهم أعمال محمد التاجى الفنية؟

قدم الفنان محمد التاجى باقة من الأعمال الفنية التى أمتعت جمهوره ومنها مسلسل حدائق الشيطان، البشاير، ولاد تسعة، أبو هيبة فى جبل الحلال، أبو ضحكة جنان، فلانتينو، ملوك الجدعنة، يونس ولد فضة، فاتن أمل حربى، ومن أفلامه المطارد، عفريت النهار.