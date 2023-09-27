نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ تي شيرت وليجن.. ميرنا نور الدين تستعرض رشاقتها (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري، وتألقت في الصور بإطلالة جذابة، مرتدية تى شيرت وبنطال ليجن أسود اللون، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها.

احدث اعمال ميرنا نور الدين

ومن ناحية اخري، شاركت مؤخرًا ميرنا نور الدين في فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب، العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات.

كما تنتظر ميرنا نور الدين حاليًا عرض مسلسلها الجديد "نصي التاني"، الذي يقوم ببطولته النجم علي ربيع، بسنت شوقى، رنا رئيس، ياسمين رئيس، وفاء عامر، أسماء أبواليزيد، جيلان علاء إيمان السيد سلوى عثمان، محمد محمود، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج عمرو صلاح، والمسلسل تدور أحداثه في إطار كوميدي، تشارك في الماراثون الرمضاني 2024 بمسلسل الحشاشين، ويضم العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم، كريم عبد العزيز، أمير المصري، محمد علاء جاميكا، ميمي جمال، إسلام جمال، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

من هي ميرنا نور الدين؟

ميرنا نور الدين من مواليد 23 أبريل 1990، وعاشت طفوتها في الولايات المتحدة، وعادت إلى مصر لدراسة الجامعة، بدأت مشوارها الفني بمسلسل «سقوط حر»، الذي عرض في عام 2015 عرفت ميرنا بشخصية نور، التي جسدتها في مسلسل «حكايات بنات» الجزء 4، شاركت الفنانة ميرنا نور الدين في العديد من الأعمال الفنية، ومن أبرزها: «تحت السيطرة، سقوط حر، الحصان الأسود، فوق السحاب، طلقة حظ، نصيبي وقسمتك، وحكايات بنات 4، الاختيار 3».

أخر أعمال الفنانة ميرنا نور الدين

ويذكر ان أخر أعمال الفنانة ميرنا نور الدين، مشاركتها في مسلسل «الكتيبة 101»، الذي عرض في رمضان الماضي 2023، ومن بطولة الفنان أسر ياسين، الفنان عمرو يوسف، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسنى،، وفاء عامر، وليد فواز، والعمل من وإخراج محمد سلامة، تدور أحداث مسلسل «الكتيبة 101» في إطار درامي، حول كيفية نجاح تلك الكتيبة في التصدي للتكفيرين الموجودين في سيناء، ويعرض المسلسل بطولات القوات المسلحة في الحفاظ على الوطن من الأعداء، والتضحيات المقدمة من أجل سلامة وأمن الوطن.