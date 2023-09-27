نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها الترند.. هل قصدت ياسمين عز في وضع مذيع لبناني شهير في ورطة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

من المعروف أن الإعلامية ياسمين عز ملكة التريندات على حسب قول الجمهور، فدائمًا ما نراها تثير الجدل حول دفاعها عن الرجل ضد المرأة، وتصدرت الإعلامية الشهيرة ياسمين عز والاعلامي نيشان محركات بحث جوجل، نظرًا لغياب ياسمين عز عن الجلسة الحوارية في ملتقى الإعلام العربي المقام في دبي،

ويبرز الفجر الفني الكواليس الكاملة حول أزمة ياسمين عز، ونيشان

وضعت الإعلامية ياسمين عز الاعلامي نيشان في ورطة، بسبب تأخرها عن حضور جلستها الحوارية في ملتقى الإعلام العربي التي كان من المقرر أن يديرها، مما انتشرت تساؤلات واسعة هل هي مقصودة في افتعال التريند أم هناك شئ آخر؟

نيشان يلقن ياسمين عز درسا قاسيا



وبعد أن شعر نيشان أن ياسمين لم تحضر قال أنه "عرفنا أنها ما رح تجي أو مش حابة تجي، مش كثير مهم ولازم أعطي رأيي عن ياسمين "أكيد عم تحضرّ صوتها الشتوي". ومن ضمن الأسئلة التي كان يريد أن يطرحها على ياسمين قائلا بأنه يمكنها الاجابة فيما بعد عليها "ما عبالي صدق أن ما تقومين به من باب السذاجة أو من باب "التفاهة أو الغباء" وعبالي صدق سيناريو أن ما تقومين به سيناريو مكتوب بغية الترفيه والتسلية وما عبالي صدق أنها تعامل خطيبها أو زوجها المستقبلي بهذه

هل يقبل نيشان الصلح مع ياسمين عز؟

حاولت مقدمة البرامج ياسمين عز الاعتذار للإعلامي نيشان بسبب تأخرها عن حضور جلستها الحوارية في ملتقى الإعلام العربي التي كان من المقرر أن يديرها.

وانتشر فيديو لياسمين عز وهي تحاول الاعتذار لنيشان ولكنه رفض، وغادرت وهي متعجبة.

وخلال الجلسة الحوارية التي لم تحضرها ياسمين، سأل نيشان الحضور عن سبب تغيبها في رأيهم، فأجابت إحدى الحاضرات: "لتصنع تريند"، ورد عليها نيشان: "المواقع الإباحية تجلب ملايين المشاهدات لكن هذا ليس تريند، التريند أن تصرح بما يمس العمود الفقري والنخاع الشوكي للمجتمع".



معلومات عن المنتدى العربي في دبي

انطلقت فعاليات الدورة الواحد والعشرين لمنتدى الإعلام العربي بمشاركة نحو 3000 من الوزراء وقيادات المؤسسات الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف والمنصات الرقمية ونخبة من كبار الكتاب والمفكرين وقادة الرأي وصناع الإعلام والمعنيين به في المنطقة والعالم.

