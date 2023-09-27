أبرزهم شيرين.. نجوم الغناء العربي يشاركون في مهرجان "ليلة العمر"

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أحمد جودة - القاهرة - يبدأ مهرجان "ليلة العمر" في نسخته الأولى، الجمعة والسبت 29، 30 سبتمبر الجاري، بدولة الكويت، بمشاركة عدد من نجوم العالم العربي، أبرزهم النجمتان المصريتان أنغام وشيرين عبدالوهاب، والنجم الإماراتي حسين الجسمي، والنجمة العراقية رحمة رياض.

وتقدم أنغام مجموعة من أغانيها المميزة التي يتفاعل معها الجمهور الجديدة والقديمة.

ويذكر أن أعلنت الشركة المنتجة، لهما “ليلة عمر”، عن نفاذ جميع تذاكرهما خلال وقت قياسي.

وفي نفس السياق يجتمع تامر عاشور وبهاء سلطان وعايض في حفل آخر يوم 13 أكتوبر المقبل، أما الفنانة شيرين عبد الوهاب ستطل على الجمهور في ليلة مميزة يوم 9 نوفمبر المقبل.

مهرجان ليلة عمر

ويقام مهرجان ليلة عمر بالكويت في شهر أكتوبر المقبل، وتضم الفعاليات العديد من الحفلات، أبرزها حفل الفنان تامر عاشور بمشاركة بهاء سلطان، المقرر إقامته يوم 13 أكتوبر.

ومن ناحية أخري، بدأ المطرب بهاء سلطان في حملة الترويج عن حفلته الغنائية، عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حفل بهاء سلطان

ونشر بهذا سلطان البوستر الدعائي للحفل عبر صفحته الشخصية، وعلق عليها قائلا: "مستنيكم يوم 13 أكتوبر في كويت أرينا مهرجان ليلة عمر الغنائي".

وروجت إدارة مهرجان "ليلة عمر"، عن الحفل عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، حيث نشرت البوستر الدعائي للحفل معلقة: “ليلة كلها مشاعر.. والرومانسية فيها عالية، ضمن فعاليات مهرجان ليلة عمر 2023، الفنانة شيرين عبد الوهاب، على مسرح أرينا الكويت، يوم 9 نوفمبر المقبل، وتطرح التذاكر غدا، الساعة 6 مساءً، على موقع الأرينا الكويت”.

حفل شيرين عبد الوهاب

كما تستعد شيرين لإحياء حفل بمدينة العلا في المملكة العربية السعودية، والمقرر إقامته يوم 27 أكتوبر المقبل على خشبة مسرح قاعة ماريا بالمدينة، حسبما أعلنت مدينة العلا عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى صعيد آخر، تقدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب ببلاغ رسمي للنائب العام ضد محمد الشاعر، وذلك بعد أن قام بحذف حسابها الرسمي على تويتر، وقام بإنشاء أكونت بزنس علي الصفحة وتفعيله على رقم حسابه البنكي الخاص به، وذلك دون موافقة أو إذن كتابي من صاحبة الصفحة، واستغل الصفحة لصالحه، ومن ثم فان المشكو في حقه قد تحصل على جميع الأموال والأرباح العائدة من خلال المشاهدات لصفحة الشاكية، وحمل البلاغ رقم 54407 لسنة 2023.