نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخميس.. نيللي كريم ضيفة أسرار النجوم" لتكشف عن "فوي فوي فوي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الإعلامية إنجي علي، في حلقة خاصة الفنانة نيللي كريم لبرنامج “أسرار النجوم” الذي يذاع عبر إذاعة "راديو نجوم إف إم".

ومن المقرر أن تتحدث خلالها عن الكثير من التفاصيل المثيرة حول حياتها الفنية والشخصية، خاصة بعدما تصدرت المشهد في الفترة الأخيرة.

أحدث اعمال نيللي كريم

ومن ناحية أخرى، كان أحدث أعمال نيللي كريم هو فيلم فوي فوي فوي الذي انطلق في السينما مؤخرا، وقد تم ترشيحه للحصول على جائزة الأوسكار، وتدور أحداث فيلم ڤوي ڤوي ڤوي، تدور حول حسن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته ويعمل حارس أمن، ثم يخدع نفسه بطريقة ما لينضم إلى فريق كرة قدم أعمى يقترب من لعب كأس العالم في أوروبا، ثم يلتقي في هذه الرحلة بالعديد من الشخصيات ويدخل في عدة مغامرات مثيرة وخطيرة.

أبطال فيلم "فوي فوي فوي"

يشارك في بطولة ڤوي ڤوي ڤوي، مجموعة من نجوم الفن، منهم: محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، طه دسوقي، والفيلم من تأليف وتحت قيادة عمر هلال، وإنتاج محمد حفظي، حقق فيلم «فوي فوي فوي»، للنجم محمد فراج، إيرادات جيدة، بشباك تذاكر دور العرض السينمائية، وذلك منذ بدء طرحه بصالات السينما.

آخر أعمال الفنانة نيللي كريم

وكان آخر أعمال الفنانة نيللي كريم مسلسل ليه لأ الجزء الثالث، والمسلسل من بطولة نيللي كريم، أمير صلاح، أحمد طارق، معتز هشام، نادين، حنين سعيد، صلاح عبد الله، عايدة رياض، كمال أدهم، فريدة رجب، حمزة سمير، إنجي علي،وغيرها من الفنانين والمسلسل من تأليف ورشة سرد للكاتبة مريم نعوم، وتحت قيادة المخرجة مريم أبو عوف، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، كما شاركت في فيلم "ع الزيرو"، بطولة محمد رمضان، جومانا مراد، إسلام إبراهيم، وشريف الدسوقى والطفل منذر مهران، نيللى كريم، وغيرهم من الفنانين والفيلم من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وقد حاز العمل على إعجاب الجمهور في الوطن العربي وحقق على إيرادات مرتفعة، خطفت الأنظار إليها رمضان الماضي في مسلسل "عملة نادرة"، والذي شاركت في بطولته إلى جانب النجوم جمال سليمان، أحمد عيد، كمال أبورية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، علي الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، هشام عاشور، من إخراج ماندو العدل.