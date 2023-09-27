نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريتا حرب تكشف عن معاناتها بعد حادثها الأليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة اللبنانية ريتا حرب، عن معاناتها وتأثرها بالحادث الذي تعرضت له في وقت سابق.

وقالت ريتا حرب خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "يا فيل يا ريل" من تقديم طوني أبو جودة: "وجهي تضرر وخضعت لعملية وعيني حتى اليوم بها فرق، وأحيانا نخفي هذا الأمر بالمكياج الجمهور لا يلاحظه ولكن أنا ألاحظه".



ريتا حرب: في أول مرة رأيت وجهي لم أفكر إنني إعلامية وممثلة

وأضافت: "في أول مرة رأيت وجهي لم أفكر إنني إعلامية وممثلة، ولكن كل همي أن أقف على رجلي مجددا من أجل بناتي لأنهن في حاجة لي".

وتابعت:" اعتبرت أن مهنتي انتهت لن أفكر فيها ولم اتأثر أنني قد أكون خسرت مهنتي بقدر تفكيري ماذا سأفعل لأن ما كنت فيه أقوى من تفكيري في مهنتي".

وأشارت: "الدكتور في تركيا أخبرني أن الفرق أنا دائما سأراه حتى لو الناس لم يروه".

آخر أعمال ريتا حرب

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة ريتا حرب مسلسل "ستيلتو"، بطولة قيس شيخ نجيب، ريتا حرب، بديع أبو شقرا، كارلوس عازار، فيكتوريا عون، راما زين العابدين، سامر المصري، وغيرهم من النجوم، وقد حاز المسلسل على إعجاب الجماهير وتصدر المسلسل الترند فور نزوله، وقد حازت ريتا على جائزة الموريكس نظرًا لتميز وتفوق دورها في "ستيلتو".