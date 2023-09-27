نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسود الأنيق.. رزان جمال تتألق في أسبوع الموضة بباريس (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحرص الفنانة رزان جمال، على التفاعل الدائم مع جمهورها، ومشاركته مايحدث معها في اليوميات الخاصة بها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".

ونشرت رزان جمال، جمهورها صور جديد لها أثناء حضورها أسبوع الموضة بباريس، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت رزان وهي مرتدية فستان باللون "الأسود"،وقفاز أسود من "ديور"، كذلك حذاء من نفس اللون، ووضعت مكياجا ناعما يتناسب مع جمالها، وإختارت تسريحة الشعر ملمومة للخلف.

أخر أعمال رزان جمال

ومن ناحية أخري شاركت الفنانة رزان جمال في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "تغيير جو" والتي حقق نجاحا كبيرا خلال عرضة، وهو من إخراج مريم أبو عوف، وتأليف منى الشيمي ومجدي أمين، ويشارك في بطولته أيضًا إياد نصّار، ميرفت أمين، صالح بكري، شيرين.

أحداث فيلم تغيير جو

وتدور أحداث تغيير جو بين القاهرة وبيروت، حيث تسافر شريفة (منة شلبي) عند خالتها في بيروت لتطلب منها مساعدتها في إتمام إجراءات بيع البيت بعد أن فشلت في الحصول على توقيع والدتها، والتي تقيم في مصحة للعلاج من إدمان المهدئات، وفي بيروت تنقلب حياة شريفة وتضطرها الظروف للإقامة في فندق خطوة عزيزة الذي تملكه خالتها.

وتجسد رزان جمّال ضمن أحداث المسلسل شخصية چيزيل بو نصار، سيدة الأعمال التي تتمتع بشخصية حادة وشرسة، تعيش خارج البلاد، وفي زيارتها القصيرة للبنان تقيم في فندق خطوة عزيزة، فتثير المشاكل خلال فترة إقامتها.

من هي رزان جمال

رزان جمّال ممثلة لبنانية بريطانية، كانت قد اشتهرت في العالم العربي بتجسيدها لشخصية ماغي في مسلسل ما وراء الطبيعة (2020)، من إخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري، وهو أول مسلسل مصري ضمن أعمال نتفليكس الأصلية. سبقه مشاركتها في بطولة المسلسل الكوميدي امبراطورية مين مع هند صبري ومحمد ممدوح، ومسلسل أنا مع تيم حسن.كما شاركت في بطولة الجزء الثاني من مسلسل سرايا عابدين أمام النجمة يسرا وقصي الخولي وبطولة مسلسل الشك أمام الممثلة السعودية فاطمة البنوي.