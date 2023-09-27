نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة برشلونة.. عفروتو يستعرض رحلته إلى إسبانيا (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الرابر عفروتو، جمهوره عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صور رحلته الأخيرة إلى إسبانيا، والتي تجول خلالها في البلد، وحضر إحدى مباريات نادي برشلونة الشهير.

وجاءت الرحلة ضمن استضافة الفنان أمير عيد ومطرب الراب عفروتو والإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، في تجربة فريدة على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي لمشاهدة مبارة نادي برشلونة ضد فريق سيلتا فيجو، والتي انتهت بريموناتدا لصالح نادي برشلونة، وتم الترحيب بالفنانين على صفحة نادي برشلونة الرسمية، كما تم عرض أغنية "وحشتيني" للفنان أمير عيد وأغنية عفروتو "طا طا طا".

وتم الترحيب بالفنانين على صفحة نادي برشلونة الرسمية، كما تم عرض أغنية "وحشتيني" للفنان أمير عيد وأغنية عفروتو "طا طا طا" على في الإستاد،

شارك عفروتو جمهوره بفيديو من حضوره المبارة وكتب: "سجل فى تاريخ الراب المصرى عفروتو "طا طا طا" من افتتاحية مبارة برشلونة فى إسبانيا "

اخر اعمال عفروتو

يذكر أن عفروتو طرح مؤخرا أول أغنية له بعد إعلان خطوبته، وهي أغنية "طا طا طا"، التي طرحها عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب بطريقة الفيديو كليب، وكان عفروتو احتفل بخطبته مؤخرا وسط حضور أصدقائه المقربين ومن بينهم الفنان مروان موسى.

كلمات مهرجان "طا طا طا"

كنت عند البول

شوفت ناس بتزوم

وحكايات بتدور

فا مشيت بكل هدوء

ما انت كاشح اخوك

آه زي ما الكتاب بيقول

نمت بالليل في دبي

صحيت في اسطنبول آه

ماشي في نيشانتشي

وجنبي الاربجيه

معايا مضيفه من تونس

بتقولي الشنطه فين

قولتلها الشنطه ايه

بيبي انا بهظ بتهري ليه

يالا بينا على فيندي

هجبلك شنطتين

بجيب جنبي سيوف

حبيب قلبي زبون

كل يوم بنبعلوا

كل يوم ينبو

حبيبي ده حته مني

عضم كتف الكوع

شكله زي الدندي

طعمه باربسيوف

هو عفرت فين

طا طا طا

كله يقول طا طا طار

طا طا طا

كله يقول طا طا طار

طا طا طا

كله يقول طا طا طار فوق

طا طا طا

كله يقول طا طا طار فوق

كان في ايدي وسبته

سعره كان مجاني

وعشان تثبتلي انك ليبرو

تيجي تمسك امبابى فريره

وشويه الكريزما في عيني

والكلام في دماغي

روحت اخلص واجي

يعني روحت اخرس وادي

اسمي سهم تقيل في البورصه

منتوش قد الجورسه

وانتو شويه كحك وقرصه

خد في وشه التورته

خف اباي لم الدور ده

أو تلم الخرده

انا جاي ابوظ صورتك

كلها عارفه ان انا مجنون

طا طا طا

كله يقول طا طا طار

طا طا طا

كله يقول طا طا طار

طا طا طا

كله يقول طا طا طار فوق

طا طا طا

كله يقول طا طا طار فوق

احمد جي

نمت بالليل في دبي

صحيت في اسطنبول آه

ماشي في نيشانتشي

وجنبي الاربجيه

معايا مضيفه من تونس

بتقولي الشنطه فين

قولتلها الشنطه ايه

بيبي انا بهظ بتهري ليه

يالا بينا على فيندي

هجبلك شنطتين

