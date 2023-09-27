مصطفى كامل يطالب الأعضاء بالتوجه لنقابة الموسيقيين لاستلام حلوى المولد

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أحمد جودة - القاهرة - طالب الفنان مصطفى كامل أعضاء نقابة الموسيقيين، التوجه غدًا إلى مقر النقابة لاستلام حلوى المولد، وذلك في منشور عبر حسابه بموقع فيس بوك، وكتب: السادة الزملاء المحترمين أرجو التوجه إلى مقر النقابة غدًا بإذن الله، لاستلام حلوى المولد ما زالت والحمدلله علب حلوى المولد النبوي الشريف متوفرة داخل مقر النقابة.

مصطفى كامل يطالب أعضاء الموسيقيين بالتوجه للنقابة لاستلام حلوى المولد

ومن ناحية اخري، سبق أن كشف مصطفى كامل تخصيصه مبلغ نصف مليون جنيه، لشراء حلوى المولد النبوي الشريف، لأعضاء النقابة، وكتب عبر حسابه بموقع فيس بوك: صباح الخير على كل الزملاء الموسيقيين، الحمد لله ولأول مرة أيضًا في نقابة المهن الموسيقية، قررت تخصيص مبلغ نصف مليون جنيه لشراء حلويات المولد النبوي الشريف أعاده الله علينا جميعًا بالخير والبركات، مضيفًا: الحمد لله بعد أن حققت النقابة إيرادات وموارد مالية لم يسبق لها مثيل منذ نشأتها وهي حقوقكم لكم ولأسركم الكريمة، رأيت أنه من واجبنا في ظل غلاء الأسعار أن نظل مساندين لكل الزملاء في كل المناسبات قدر المستطاع ( أموال الموسيقيين للموسيقيين ).

من هم لهم الاحقية لهدية مولد النبوي

ونوه الفنان مصطفى كامل، أن الأعضاء الذين شاركوا في انتخابات النقابة، هم من لهم الأحقية في الحصول على هدية النقابة بمناسبة المولد النبوي، موضحًا: ملحوظة، الأحقية لعدد 2000 عضو فقط والذين قاموا بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات ومسددي الاشتراكات 2023، إضافة إلى 500 عضو من أصحاب المعاشات الأقل من مبلغ 1000 جنيه فقط على مستوى الجمهورية، مختتمًا: أموالكم وأحوالكم أمانة في رقبتي رغم أنف الحاقدين والفاسدين.. سنظل معكم بأمر الله في السراء والضراء حتي أرحل عن هذا الكيان.

آخر أعمال مصطفى كامل



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان مصطفى كامل أغنية كله كدب من كلماته وألحانه وتوزيع خالد عرفة، ونالت الأغنية على إعجاب عشاق مصطفى كامل.

كلمات اغنية كله كدب



وتأتي كلمات الأغنية كله كدب

ساعات كتير بتاخدك الرجولة

والقوة والشهامة والبطولة

بتضحى بالحياه من اجل خاين

اول واحد يبيعك وبسهــولة

فاكرها دنـيا ماشـيه بالمبادئ

بتكرم اللى صح واللى صادق

ده ساعات كتير بتدوس على المواجع

وساعات بندوق عـسـلهـا مر حادق

إحنا في زمن ودنيا لخبطـيطا

بتقول على الطـيبين دول ناس عبيطة

بتكرم اللئيم وابن الحويطة

وفى عز ما انت واخد فوق دماغك

والدنيا ملطشاك وجايـبه داغـك

اقرب ما ليك بيقـولك لا بسـيطة

إحنا في زمن ودنيا لخبطـيطا

بتقول على الطـيبين دول ناس عبيطة

بتكرم اللئيم وابن الحويطة

أعمال مصطفى كامل الغنائية

وفى عز ما انت واخد فوق دماغك

والدنيا ملطشاك وجايـبه داغـك

اقرب ما ليك بيقـولك لا بسـيطة

لا بسـيطة

كدب كله كدب كله وهم كله زيف

اللى عامل نفسه صاحبك أو حبيـبك

أو مصاحبك وانت عالى بس