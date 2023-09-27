رحاب الجمل تنتهى من تصوير فيلم "بلوموندو"

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أحمد جودة - القاهرة - تعيش الفنانة رحاب الجمل حالة من النشاط الفني، حيث انتهت من تصوير أحدث أعمالها السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم فيلم "بلوموندو" مع حسن الرداد،

أبطال فيلم "بلوموندو"

فيلم "بلوموندو" بطولة حسن الرداد، هاجر أحمد، محمود حافظ، إنجي وجدان، رحاب الجمل، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبو سريع وعدد كبير من الفنانين ضيوف الشرف، والعمل من تأليف حازم ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي،

رحاب الجمل تستكمل تصوير مشاهدها بفيلم الاسكندراني

وفى سياق منفصل، تستكمل الفنانة رحاب الجمل تصوير مشاهدها في فيلم "الاسكندرانى"،

أبطال فيلم الاسكندراني

والفيلم من بطولة مجموعة من الفنانين منهم، زينة، أحمد العوضى، حسين فهمى، محمود حافظ، خالد سرحان،بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، رحاب الجمل، انتصار، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف، إخراج خالد يوسف تأليف أسامة أنور عكاشة

آخر أعمال رحاب الجمل



والجدير بالذكر آخر أعمال رحاب الجمل فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب، وحاز الفيلم على إعجاب الجماهير في الوطن العربي، واستطاع أن يحقق إيرادات مرتفعة في شباك التذاكر بالسينما.