بسنت شوقي تجمعها قصة حب مع علي ربيع في مسلسل "نصي التاني"

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أحمد جودة - القاهرة - تنتظر الفنانة بسنت شوقي، خلال الفترة القادمة عرض مسلسل نصي التاني، بطولة علي ربيع، ستجسد شخصية مديرة بنك وتجمعها قصة حب مع علي ربيع.

والمسلسل مكون من 10 حلقات، بطولة علي ربيع، محمود البزاوي، سلوى عثمان، ومحمد محمود، ويعتمد على ظهور العديد من ضيوف الشرف، منهم وفاء عامر، ياسمين رئيس، رنا رئيس، ميرنا نور الدين، أسماء أبو اليزيد، وبسنت شوقي، والعمل من تأليف إياد صالح وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد الجنايني.

أحدث أعمال بسنت شوقي

ومن ناحية أخرى، عُرض لـ بسنت شوقي مؤخرًا، فيلم ڤوي ڤوي ڤوي، الذي شاركت فيه كضيف شرف، والعمل من بطولة محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد عبدالعظيم، حجاج عبدالعظيم، حنان يوسف، وأمجد الحجار، فيما تظهر بسنت شوقي ظهور خاص بالعمل، والعمل من تأليف وإخراج عمر هلال وإنتاج محمد حفظي.

قصة فيلم ڤوي ڤوي ڤوي

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية "حسن"، حارس أمن يعيش حياة فقيرة مع والدته في مصر يحلم بالسفر والعيش في الخارج، فيقرر ادعاء فقدان البصر من أجل المشاركة في بطولة خاصة بكرة القدم للمكفوفين، كما تجسد نيللي كريم شخصية كاتبة صحفية تقوم بالكتابة عن الفريق، الفيلم من بطولة محمد فراج، نيللي كريم، طه دسوقي، بيومي فؤاد، أمجد الحجار، حنان يوسف وغيرهم ومن إخراج عمر هلال.

أخر أعمال بسنت شوقي

ويذكر ان أخر أعمال بسنت شوقي هو مسلسل" علاقة مشروعة" الذى شاركت بيه فى الماراثون الرمضاني الماضى، وهو من بطولة: ياسر جلال، مي عمر، داليا مصطفى، مراد مكرم، والعديد من النجوم، وهو من إخراج خالد مرعي وتأليف سماح الحريري، وإنتاج شركتى "Forever Drama مها سليم" وmedia Hub محمد السعدي، ويشارك في بطولته داليا مصطفى ومراد مكرم، كما شاركت في مسلسل جديد بعنوان "بنون" من 6 حلقات، وأحداثه مبنية على قصة حقيقة وتعتمد الأحداث على الإثارة والتشويق وتقدم فيه دور البطولة، ويشارك في العمل هانى عادل، محمود حجازى، رشا بن معاوية، رانيا ملاح وعدد آخر من الفنانين الشباب وإخراج أسد فولاد كار.