نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيرادات "Barbie" تقترب من 1.5 مليار دولار بعد شهر من عرضه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم باربي - Barbie، نجاحا كبيرا في جميع السينمات، بعد شهرين من عرض، وحصد قائمة الإيرادات اليومية في شباك التذاكر السينمائية في العالم نحو مليار و427 مليون و450 ألف دولار.

إيرادات فيلم Barbie

ووصل فيلم باربي - Barbie إرادات في شباك التذاكر الأمريكية منذ عرضه ما يقرب من 631 مليون دولار، بينما في باقي الدول على مستوى العالم، بلغت إيراداته نحو 797 مليون دولار.

أبطال فيلم Barbie

و يشارك في بطولته: مارجو روبي Margot Robbie، رايان غوسلينغ Ryan Gosling، أريانا جرينبلات Ariana Greenblatt، كينجسلي بن أديرKingsley Ben-Adir، إيما ماكي Emma Mackey، هاري نيف Hari Nef، ويل فيرل Will Ferrell، الفيلم من إخراج وكتابة Greta Gerwig.

و فيلم باربي هى شخصية معنا منذ الطفولة وأيقونة الجمال والموضة والألوان لكل فتيات الأجيال السابقة والخالية والقادمة، فتعتبر باربي بمثابة صديقة أو أخت لكل طفلى صغيرة تشاهد التلفاز وتتابع برامج الأطفال اليومية، ولم تتثمل فقط باربي كشخصية للأطفال عبر التلفاز بل أيضًا تطور الأمر إلى وجود باربي على شكل دمية للأطفال فأصبحت تدخل البيوت وتنام على السرير بجوار أبناءنا وتلعب معهم ويلعبون معاها، وكانت شركات إصدار ألعاب الأطفال سرعان ما تجدد شكل دمية باربي لجذب الأطفال.

فيلم Barbie

و يذكر أن فيلم Barbie، من إنتاج شركة وارنر بروذرز، بالشراكة مع شركة الألعاب ماتل المالكة لحقوق لعبة باربي منذ خمسينيات القرن الماضي، التي بدأت بإنتاج اللعبة عام 1959 وباعتها بقيمة 3 دولارات في ذاك الوقت، لتستمر الشركة بإنتاج اللعبة التي حققت أعلى أرباح للعبة تاريخيًا.