نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد فراج يعبر عن سعادته بترشيح فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي" للأوسكار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان محمد فراج عن سعادته الكبيرة بترشيح فيلمه الأخير "ڤوي ڤوي ڤوي" للحصول على جائزة الأوسكار وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشر فراج البوستر الخاص بالفيلم وعلق عليه قائلًا: "مبسوط جدًا وممتن إلى الأبد باختيار الفيلم المصري "ڤوي ڤوي ڤوي" اللي انا فخور بأني جزء منه عشان يمثل بلدي مصر في الأوسكار وينافس على جائزة أفضل فيلم أجنبي".

واختتم حديثه قائلًا: "شكرًا لكل طاقم العمل وصناعه، وشكرًا لكل من دعم الفيلم... ومين عارف".

منشور محمد فراج

ما هي تفاصيل فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي"؟

وتدور أحداث فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي" هو فيلم دراما كوميديا سوداء، ويحكي خلاله قصة شخص يدعى حسن حارس الأمن، وهو يعيش حياة فقيرة مع والدته، يرغب في السفر خارج البلاد وذلك عن طريق الانضمام لفريق كرم القدم للمكفوفين في إحدى بطولات مباريات كأس العالم في دول أوروبا، ولكنه يقرر أن يتظاهر بأنه لاعبا ضعيف البصر، ويلتقي في هذه الرحلة بعدد من الشخصيات والفتيات منها صحفية شابه تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم تحديدا بحسن، ويلتقي أيضا بمدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة إلى جانب أصدقائه الذين يشاركون في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق وذلك على أمل أن يوفر لهم تذكرتهم للحياة والكثير من الفرص.

من هم أبطال فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي"؟

الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية، وهو من تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

تفاصيل عن فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي"

ويعد أول فيلم مصري وعربي يتطرق إلى مشاكل ومعاناة المكفوفين الذي يمارسون لعبة كرة القدم للمكفوفين، وكان أول تقديم له خلال الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، حيث عقد مؤتمر صحفي لأبطاله والمخرج للكشف تفاصيله.

ما هي أعمال محمد فراج القادمة ؟

وفي سياق منفصل يذكر أنه ينتظر الفنان محمد فراج خلال الفترة المقبلة طرح مسلسله الجديد "بطن الحوت" عبر منصة شاهد الرقمية، ومسلسل "بطن الحوت" من بطولة محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، باسم سمرة، يوسف عثمان، سماح أنور، تامر حبيب، هاجر السراج، عبد العزيز مخيون، حسام الحسيني، أمينة خليل، أحمد وفيق، غادة عادل، حسن أبو الروس، آية عبد الرازق، وآخرون، والعمل تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.

وتدور أحداث مسلسل "بطن الحوت"، في إطار اجتماعي مثير وغامض، حيث يناقش مجموعة من القضايا بشكل مختلف، ومنها الصراع والخلافات على طريقة "قابيل وهابيل" ولكن بشكل معاصر وحديث، ومن المفترض ظهور عدد كبير لشيوخ السلفية بمصر، بالإضافة لإبراز خلال الأحداث جانب تجارة المخدارت.