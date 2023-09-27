اليوم.. كارمن سليمان تطرح أغنيتها الجديدة "روقاني"

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد المطربة كارمن سليمان لطرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "روقاني"، ومن المقرر أن تطرح كارمن سليمان أغنية "روقاني" مساء غدٍ الأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساءً عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

تفاصيل أغنية روقاني



وتتعاون كارمن سليمان في أغنية "روقاني" مع كل من الشاعر الغنائي مصطفى ناصر، والملحن عمرو مصطفى، والموزع الموسيقي وتوزيع موسيقى وميكس وماستر ماهر الملاح.

ما هي آخر أعمال كارمن سليمان؟

يذكر أن أخر أعمال كارمن سليمان هى أغنية "يا جمالك" والأغنية من تلحين عزيز الشافعي، والتوزيع الموسيقي نوفو وعيسى، والميكس والماستر ماهر صلاح.

كلمات أغنية يا جمالك

في عينيّ يا حبيبي

إنت أحلى من الناس جميعهم

حضورك ظهورك ونورك

كل الصفات الجميلة جاميعهم

في عينيّ يا حبيبي

إنت أحلى من الناس جميعهم

حضورك ظهورك ونورك

كل الصفات الجميلة جاميعهم

يا جمالك (يا) يا جمالك

(مالهم اللي لموني ومالك (يا جمالك

يا جمالك (يا) يا جمالك

بالي راق لما أنا شغلت بالك

واللي عايز هنايا يسيبني

في حضنك يسيبني

غرامك عاجبني

اللي عايز هنايا يسيبني

في حضنك يسيبني

غرامك عاجبني

يا جمالك (يا) يا جمالك

(مالهم اللي لموني ومالك (يا جمالك

يا جمالك (يا) يا جمالك

بالي راق لما أنا شغلت بالك

بس أشوفك تغير لي حالي

دنيتي تحلها وتحليها لي

قمري إنت يا ونسي الليالي

بس أشوفك تغير لي حالي

دنيتي تحلها وتحليها لي

قمري إنت يا ونسي الليالي

من هي كارمن سليمان؟



ولدت كارمن سليمان في عائلة محافظة، ودخلت برامج مسابقات غنائية مثل مودرن ستار وأراب أيدول والذي كان خطوة هامة في مشوارها الفنى حتى الآن. كما حصلت علي بكالوريوس أعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام من أكاديمية الشروق.