تعرف على خريطة أعمال أحمد داود المقبلة

القاهرة - محمد ابراهيم - يعيش الفنان أحمد داود حالة من النشاط الفني والإنتعاشة الفنية مابين عدة أعمال في السينما والدراما.



أحمد داود في سباق مع الزمن

يسابق أحمد داوود الزمان حيث يستعد لتصوير مشاهده في المسلسل الدرامي الجديد "زينهم"، الذي ينافس ضمن أعمال موسم شتاء 2023، ليكون جاهزًا للعرض في شهر نوفمبر المقبل.

تفاصيل مسلسل “زينهم”



والعمل يأتي في حلقات متصلة منفصلة، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق والغموض، داخل مشرحة زينهم حيث يلعب دور طبيب شرعي، سيكون من نوعية الـ 30 حلقة،وسيعرض في موسم الشتاء على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.



من هم طاقم عمل مسلسل "زينهم "؟



والمسلسل يعتبر أول بطولة مطلقة لـ أحمد داود في الدراما التليفزيونية، ويشارك في بطولة العمل كريم قاسم، وسلمى أبو ضيف، ومن المقرر أن يبدأ التصوير خلال الأيام المقبلة، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج يحيي إسماعيل، وإنتاج اروما.



ما مصير الجزء الثاني من الكونتينر ؟

ومن جانب آخر انتهى النجم أحمد داود من التحضيرات الأولى للموسم الثاني من برنامج «الكونتينر» بعد أن حقق الموسم الأول نجاحًا كبيرًا بداية العام الجاري على شبكة قنوات “on”، حيث من المقرر أن ينطلق تصوير الموسم الثاني من البرنامج خلال الفترة المقبلة لعرضه على شبكة قنوات ON، حيث يخوض أحمد داود جولات مختلفة في عدد من المصانع المصرية التي تقدم منتجات تحت شعار «صنع في مصر» للبيع في السوق المصري والتصدير لكل دول العالم وتوفير العملة الصعبة ونشر المنتجات المصرية ذات الجودة العالية

ما هي آخر أعمال أحمد داود ؟

وقدم الفنان أحمد داود في السينما فيلمه يوم 13 والذي حقق نجاحًا لافتًا، وتجاوزت أرباحه 30 مليون جنيه، وفيلم يوم 13 من بطولة: دينا الشربينى، شريف منير، أروى جودة، إيناس كامل، وعدد من الفنانين وإخراج وتأليف وائل عبد الله.

ما هي أحداث فيلم يوم 13؟



وتدور أحداث فيلم يوم 13 في إطار من الرعب والتشويق، حول “عز الدين” الذي يجسده الفنان أحمد داود، الذى يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن فى الحسبان، ويعلم أن القصر مسكون، فيقرر العيش به قبل بيعه، لتقع العديد من الأحداث التشويقية التي تجمعه بأبطال العمل، حتى يكتشف حقيقة ما حدث في الماضي، وهو أول فيلم روائى عربى يعرض بتقنية 3D.