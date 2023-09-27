آمال ماهر تعود بقوة وتحتل المركز الخامس بـ "أنا كويسة"

القاهرة - محمد ابراهيم - عادت آمال ماهر من جديد لتطل على الجمهور بألبوم جديد، واستطاعت أن تحتل المركز الخامس في تريند يوتيوب بأغنية "أنا كويسة " التي حققت نسبة مشاهدة عالية، فقد تخطت 120 ألف في أقل من أسبوع.



من هم صناع أغنية “أنا كويسة”؟

وكانت أغنية "أنا كويسة" هي الأغنية الأولى من الميني الألبوم الذي طرحته آمال ماهر مساء أمس عبر قناتها الرسمية الجديدة على موقع تنزيل الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان بلال سرور، توزيع محمد يلدريم، تسجيل غناء أكرم عادل، مكساج أحمد جودة.



كلمات الأغنية



متخافوش يا ناس عليا

كله حلو ومية مية

ايوة هي طبعا مش بسيطة

بس عادي مش قضية

متخافوش يا ناس عليا

كله حلو ومية مية

ايوة هي طبعا مش بسيطة

بس عادي مش قضية

انتوا ليه مستغربيني

اني بضحك أو بغني

نزلة دمعة مني

انا كويسة

انا كويسة بس مهيسة

بعد الصدمة

ولو أهمكوا

من فضلكوا ممكن خدمة

خرجوني فسحوني

إلهوا عقلي واشغلوني

وان فتحت السيرة تاني

سكتوني سكتوني

خرجوني فسحوني

إلهوا عقلي واشغلوني

وان فتحت السيرة تاني

سكتوني سكتوني

وقعة جامدة فيا هدت

علقة سخنة بس عدت

سقفولي أنا واللي زيي

اللي وقفت واللي سدت

هما يوم واتنين وفسحة

بعد منها هنام وهصحى

هصحى واحدة تانية مش عبيطة

واحدة فاهمة الدنيا ناصحة

انتوا ليه مستغربيني

اني بضحك أو بغني

متخافوش لسه عقلي ما رحش مني

انا كويسة

انا كويسة بس مهيسة

بعد الصدمة

ولو أهمكوا

من فضلكوا ممكن خدمة

خرجوني فسحوني

إلهوا عقلي واشغلوني

وان فتحت السيرة تاني

سكتوني سكتوني



آمال ماهر تعود بعد غياب 3 أعوام





ويشهد ميني ألبوم أنا كويسة عودة لآمال ماهر للساحة الفنية بقوة بعد غيابها ما يقرب من 3 سنوات عن طرح الأغاني، إذ كانت أغنية اللي قادرة هي آخر أغاني آمال ماهر، وهي تتر مسلسل ليه لأ الجزء الأول بطولة الفنانة أمينة خليل، ويعد حفلها في مدينة العلمين منذ ما يقرب من ما يقرب من عام هو آخر حفلاتها.

وتعاونت آمال ماهر في ميني ألبوم أنا كويسة مع مجموعة مميزة من الشعراء والملحنين وهم الشاعر عمرو يحيى، والشاعر أحمد المالكي والملحن بلال سرور والملحن سامح كريم، والموزع كريم أسامة.