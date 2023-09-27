انت الان تتابع خبر رد فعل غير متوقع ابدا من أسماء شريف منير على طلاق والديها.. هذا ما كانا يفعلانه كل يوم في الغرفة وأجبرها على حلق شعرها!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تجاهلت آسما شريف منير، أزمة طلاق والدها، والذي أعلنها رسميًا مساء أمس الإثنين، من خلال حسابها على موقع الصور الشهير "انستجرام". وفي هذا السياق، استعرضت آسما رحلتها الأخيرة إلى دبي، بعد الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها، بحلاقة شعرها على "الزيرو"، ونشرت فيديو مجمع لرحلتها عبر حسابها على انستجرام معلقة بقولها: "عشت أحلى ٥ أيام في دبي وعملت السفرية دي في ٤٨ ساعة عشان الناس اللي اتعاملت معاهم مصريين مسيطرين، هقولكم كل التفاصيل في الاستوريز بكرا ولسه في جزء تاني ويمكن تالت لبقية السفرية، أهم حاجة الاكاونت دي عشان هتحتاجوها".

وكان الفنان شريف منير قد أعلن انفصاله عن زوجته لورا عماد، من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور إنستجرام، متمنيًا لها الخير والتوفيق فيما هو قادم.

ولورا عماد هي فنانة معتزلة منذ أكثر من 20 عامًا، وهي الزوجة الثانية للفنان شريف منير ولديهما ابنتين هما فريدة وكاميليا.

شريف منير كان متزوجًا قبلها من خارج الوسط الفني من أم أولاده آسما وفؤاد، وحين أصيبت زوجته الأولى بسرطان القولون ظلت لورا تخدمها وترعاها، بحسب تصريحات شريف منير، حتى توفيت.

وفقًا لتصريحات شريف منير، فإن أولاده من زوجته الأولى يدعون أسما وفؤاد، وهما يرتبطان بـ لورا. تمت هذه التصريحات في برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي.

لورا عماد، الفنانة المعتزلة، ولدت في عام 1972. بدأت حياتها المهنية كموديل للإعلانات. اكتشفها طارق التلمساني، الذي كان مدير تصوير لأحد الإعلانات التي شاركت في تصويرها. ساعدها طارق في الدخول إلى عالم الفن والتمثيل، وقدمها للمنتج والفنان سامي العدل. كان أول عمل فني لها فيلم "البطل" في عام 1998، حيث قامت بالتمثيل إلى جانب الفنانين أحمد زكي، محمد هنيدي ومصطفى قمر. بعدها، شاركت في العديد من الأعمال الفنية، بما في ذلك أفلام "لو كان ده حلم"، "سوق المتعة"، "أرض الخوف"، ومسلسل "الرجل الآخر".

اعتزلت لورا عماد الفن مبكرًا بعد زواجها من الفنان شريف منير. جمعتهما قصة حب توجت بالزواج وإنجاب ابنتين، فريدة وكاميليا.