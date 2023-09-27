انت الان تتابع خبر ما زهقتوا بقى .. الفنان حسام حبيب يرمي يمين الطلاق ويعلن انفصاله عن شيرين عبدالوهاب ويشعل مواقع التواصل الاجتماعي!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الأخبار المثيرة حول انفصال الفنان المصري حسام حبيب عن زوجته الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بعد فترة طويلة من المشاكل بينهما. ومع ذلك، تبين فيما بعد أن هذه الأخبار ليست صحيحة وأنها مجرد شائعات.

فقد نشرت صفحة باسم حسام حبيب منشورًا يؤكد فيه انفصاله عن شيرين ويطلب عدم سؤاله عن تفاصيل الأمر. ولكن بعد التحقق والتدقيق، تبين أن الصفحة التي نشرت هذا المنشور مزيفة ولا علاقة لحسام حبيب بها. وفي الآونة الأخيرة، نفى الفنان اللبناني وائل جسار الشائعات التي تشير إلى وجود توتر بين حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب. وأكد جسار أن حسام وشيرين أصبحوا أخوته، وأن علاقتهما ليست متوترة على الإطلاق. وأشار إلى أن حسام يحمي شيرين وأنهما يحبان بعضهما البعض. وأن جميع الأقاويل حول توتر العلاقة بينهما مجرد شائعات.