حسين زين يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

القاهرة - محمد ابراهيم - تقدّم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، متمنيًا له التوفيق والسداد، على طريق التعمير والبناء، والاستقرار نحو جمهورية جديدة، تحقق لمصر وشعبها مستقبل مشرق، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة علينا جميعًا بالخير والبركة، وأن يحفظ مصر من كل سوء ومكروه.

وقال حسين زين، في بيان له، إنتا نستلهم من تلك الذكرى العطرة مولد خير البشر، الإرادة والعزيمة القوية، للحفاظ على وحدة وتماسك الصف لرفعة وطننا العزيز، والاصطفاف خلف مؤسسات الدولة المصرية في مواجهة مختلف التحديات، وأن نقتضي برسولنا صلى الله عليه وسلم في الإخلاص، والاجتهاد بالعمل، والعطاء لاستكمال مسيرة البناء والتعمير.