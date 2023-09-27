بـ هيبدأ يتكلم.. رامي جمال يتصدر تريند يوتيوب

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر المطرب رامي جمال تريند رقم 3 على موقع تنزيل الفيديوهات يوتيوب وذلك بأحدث أعمال الغنائية التي تحمل اسم هيبدأ يتكلم التي طرحها منذ أيام عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

والأغنية من كلمات محمد البنداري، الحان محمد شحاته، توزيع موسيقي، أحمد عبد السلام، ميكس وماستر أحمد عبد السلام.

كلمات أغنية هيبدأ يتكلم

وتقول كلام الأغنية: لسه هيبدأ يتكلم

عن إنه في زمني اتحمل شافني وانا معدي بسلم

بصلي مقدرش يكمل كداب ومأجل أسفه

حتي الناس جنبه اتكسفوا عرفوا إنه معايا استندل

هرد ومن حقي استبيع مشواره بقي صعب يشقي

مش حلوة أفضل مستجدع واتساهل تاني في حقي

لسه هيبدأ يتكلم عن إنه في زمني اتحمل شافني وانا معدي بسلم

بصلي مقدرش يكمل كداب ومأجل أسفه

حتي الناس جنبه اتكسفوا

عرفوا إنه معايا استندل عمال يحلف ويمثل

حكاياته قدمت واتحرقوا

واضحة الصورة مهما تبكسل منا فاهمة وكاشف ورقه

سبتوا انا يوم ياخد نفسه كان أملي يراجع نفسه

و ده سايقه العند وسرقوا هرد ومن حقي استبيع

مشواره بقي صعب يشقي مش حلوة أفضل مستجدع

و اتساهل تاني في حقي عمال يحلف ويمثل

حكاياته قدمت واتحرقوا واضحة الصورة مهما تبكسل

منا فاهمة وكاشف ورقه سبتوا انا يوم ياخد نفسه

كان أملي يراجع نفسه وده سايقه العند وسرقوا

آخر أعمال رامي جمال

يذكر أن رامي جمال كان طرح مؤخرًا أغنية حكايتنا منهية عبر قناته الرسمية على موقع تنزيل الفيديوهات يوتيوب.

كلمات أغنية حكايتنا منهية

فاكر زمان انا قولت نتحمّل وادينا..

بإيدينا روحنا لبُعدنا ورضينا بيه..

جاي بعد ايه بتقولي تاني نعيد ماضينا..

مابقاش خلاص احساس مابيننا نخاف عليه..!!

أمانه روح وارتاح.. انا بقيت مرتاح..

ضاعوا خلاص أحلامنا.. أظن كفايه..!!

كانوا يومين، أيام.. لو ده خير كان دام

دانا هاضيع قدام لو انت معايا..!!

كده فراق خلصان.. ده ولا وعد اتصان..

انا صحيت والرؤيه بقت وضحالي..!!

انا خلاص مش ليك.. لو انا جيت هأذيك..

مانا سنين ضحيت ومين ضحالي ؟

انا وانت خلاص حكايتنا منهية..

واديني مشيت وقفلت ع الماضي..

رجوعك فكره بالنسبالي ملغية

ومن غيرك بعيش عادي..!!

أمانه روح وارتاح.. انا بقيت مرتاح..

ضاعوا خلاص أحلامنا.. أظن كفايه..!!

كانوا يومين، أيام.. لو ده خير كان دام

دانا هاضيع قدام لو انت معايا..!!

كده فراق خلصان.. ده ولا وعد اتصان..

انا صحيت والرؤيه بقت وضحالي..!!

انا خلاص مش ليك.. لو انا جيت هأذيك..

مانا سنين ضحيت ومين ضحالي ؟