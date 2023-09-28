هنا الزاهد تنشر صور استعدادها لاستلام جائزة التميز من الفضائيات العربية

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة هنا الزاهد عدة صور وفيديوهات من استعدادها لاستلام جائزة التميز عن دورها في “ سيب وأنا أسيب” من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

كتبت هنا الزاهد:' جائزة التميز عن مسلسل سيب وانا أسيب من مهرجان الفضائيات العربية.

وارتدت هنا الزاهد فستان من اللون الاسود السادة مستخدمة ميكياج جذاب وشعر منسدلا مما لفت انتباه متابعيها.

سيب وأنا أسيب

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد مسلسل "سيب وأنا أسيب"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه، وهو بطولة أحمد السعدني، محمد جمعة، آية سماحة، يارا جبران، محمود السيسي، عارفة عبد الرسول، محمود البزاوي، تأليف رنا ابوالريش وإنتاج شركة الصباح إخوان ومن إخراج وائل إحسان، وتم تصوير العمل في لبنان، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي.

ويذكر أن حرصت الفنانة هنا الزاهد، على دعم زوجها النجم أحمد فهمي بعد نجاح مسلسله الجديد "سفاح الجيزة" الذي يعرض حاليا علي منصة شاهد.

ونشرت هنا الزاهد صورة لزوجها أحمد فهمي علي صفحتها الشخصية عبر خاصية "إستوري" علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام

وكتبت هنا الزاهد على الصورة قائلة: "فخورة بنجاحك في المسلسل اللي تعبت فيه قدام عيني، وترجع تعبان جدا نفسيًا من المشاهد الصعبة دي، مبروك ليك ولكل كاست العمل.

سفاح الجيزة

يُصنف مسلسل «سفاح الجيزة» ضمن أعمال الجريمة والإثارة، وهو مبني على أحداث حقيقية عن قصة «قذافي فراج عبد العاطي» المعروف إعلاميًا بلقب «سفاح الجيزة»، الذي شغلت قضيته الرأي العام فى مصر وكانت نهايته الحكم عليه بالإعدام، ويرصد المسلسل تلك الأحداث فى 8 حلقات فقط.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية «جابر» الذي يلعب دوره النجم أحمد فهمي، وعلي مدار الحلقات يقوم بإنتحال شخصيات أخري، تسهيلًا لوقوع ضحاياه في فخ جرائمه، حيث نري في خلال هذا العمل دوافع أخطر قاتل مُتسلسل، وعلاقاته الاجتماعية ذات السمعة الحسنة، برغم من حقيقته كقاتل ونصاب.