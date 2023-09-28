حنان مطاوع تفوز بجائزة أفضل ممثلة عن "وعود سخية"

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة حنان مطاوع عدة صور لها وهي في طريقها لاستلام تكريمها في مهرجان الفضائيات العربية عن مسلسل “ وعود سخية” من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

كتبت حنان مطاوع:' في طريقي لاستلام جائزة أفضل ممثلة عن مسلسل وعود سخية.

أعربت الفنانة حنان مطاوع عن تحمسها الشديد لعرض مسلسلها “صور وصورة” المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة على شاشة dmc، لتخوض به منافسة مسلسلات الأوف سيزون.

وقالت “حنان” في تصريحات صحفية إن المسلسل أحداثه جديدة وشيقة، ومليء بالإثارة والتشويق، ويناقش موضوع جديد عن الذكاء الاصطناعي، لافتة أن الدور جديد ومختلف عما قدمته من قبل، ويتضمن العمل 30 حلقة.

وأكدت حنان أنها سعيدة بالتعاون مع شركة أروما، ووصفتها بأنها شركة محترمة تنتقي أعمالها، وسبق وتعاونت معهم في حكاية “أمل حياتي” والتي حققت نجاح جماهيري كبير وقت عرضها، مشيرة إلى إنه ا استمتعت بالتعاون مع فريق عمل المسلسل من المؤلف سليمان عبد المالك والمخرج محمود عبد التواب الذي تتنبأ له إنه سيكون من كبار المخرجين خلال الفترة المقبلة، والفنانين المشاركين في العمل جميعهم، متمنية أن العمل ينال إعجاب جمهورها.

صوت وصورة

مسلسل "صوت وصورة" يعد من أبرز الأعمال الدرامية لما يحتويه من سيناريو مميز ويتضمن العديد من المفاجآت في الأحداث، المسلسل يكتبه محمد سليمان عبد المالك ويخرجه محمود عبد التواب "توبة" وتنتجه أروما ستوديوز وسيتم عرضه عبر إحدى شاشات مجموعة قنوات المتحدة.

سره الباتع

يذكر أن حنان مطاوع تألقت في موسم رمضان الماضي من خلال مشاركتها في مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف، وشارك في بطولة العمل أيضا: أحمد السعدني، أحمد فهمي، ريم مصطفى وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف.

كما شاركت بموسم رمضان الماضي بمسلسل “وعود سخية” وتدور أحداث المسلسل حول سخية التي تتعرض للظلم، واتهامات كثيرة هي بريئة منها، فتبدأ شخصيتها في التحول إلى شخصية انتقامية في مواجهة كل من تآمر عليها.