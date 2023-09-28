دياب يشعل السوشيال ميديا بأغنيته الجديدة " هروني بوس".. تعرف على كلماتها

القاهرة - محمد ابراهيم - أشعل الفنان “ محمد دياب” مواقع التواصل الإجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك بأغانيته الجديدة “ هروني بوس” والتى أثارت جدلًا كبيرًا عندما نشر البوستر الرسمي لأغنيته الجديدة “ هروني بوس” وكثرة تساؤلات عن البوستر الرسمي للموضوع.

أغنية هروني بوس

كلمات أغنية “ هروني بوس ”

وتمام جدا وعادي الماضي كان دروس

ده انا اكتر ناس أذوني هما اللي هروني بوس

باسو أيدي وباسو خدي

علشان انا كنت بدي

اتاري الناس معادن

ودول معدن مصدي

اللي اديتهم عيوني

في الحيطة لبسوني

الصيد علمتهلهم

اول واحد صادوني

الخارج من حياتي عادي بسيبه بهواه

وبقوله مع السلامة وبقوم

اقفل وراه

مابقاش في حاجات غريبه

ماغريب إلا الشيطان

ده يا عيني اللي معاديني

ياما خدني بالأحضان

آخر أعمال دياب الدرامية

و من جانب آخر نجح دياب مؤخرًا كعادته في الدراما المصرية بمسلسل “ تحت الوصاية ” الذي حقق نجاحًا كبيرًا في السباق الرمضاني الماضي.

أبطال مسلسل “ تحت الوصاية”

شارك في بطولة مسلسل “ تحت الوصاية ” الفنانة مني زكي والفنان أحمد خالد صالح والفنان محمد دياب والفنان القدير رشدي الشامي والفنان محمد عبد العظيم وغيرهم.