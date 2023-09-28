غدا.. هاني شاكر يطرح أغنية "بلاد البخت"

القاهرة - محمد ابراهيم - يطرح الفنان هاني شاكر، أغنية جديدة بعنوان "بلاد البخت" على قناة اليوتيوب الفضائية غدا الخميس في الساعة الخامسة مساء.

هاني شاكر يشارك في ملتقى أولادنا

من ناحية أخرى، شارك هاني شاكر بأغنية "البلد دي" ضمن فعاليات ملتقى أولادنا لفنون ذوى الاحتياجات الخاصة فى دار الأوبرا المصرية، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعي.

حفل هاني شاكر في مهرجان القلعة

شارك الفنان هاني شاكر في فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته الـ31 وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وقدم النجم هاني شاكر أحدث أغانيه "الكبير" الذي طرحها مؤخرًا فى موسم الصيف، فى مهرجان القلعة وسط رقص جمهوره عليها، كما قدم أغنية "يا ريتني" التي تفاعل معها الجمهور وردد كلماتها معه.

وقدم خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور، منها:"نسيانك صعب أكيد وشاور وكل ليلة وفرق في الإحساس ومروق والكبير ويا ريتني وكده برضو يا قمر وانتي لسه بتسألي ولو بتحب ومشتريكي"، كما قدم أغنية "جانا الهوا" للعندليب عبد الحليم حافظ، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي غناها معه خلال حفله، واختتم حفله بأغنية "على الضحكاية".

أخر أعمال هاني شاكر

طرح الفنان هانى شاكر، مؤخرًا أغنية بعنوان "الكبير"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وجميع التطبيقات والمنصات الموسيقية، والأغنية من كلمات وألحان مصطفى شكرى، فى أول تعاون بينهما.

كما طرح النجم هانى شاكر مؤخرًا أحدث أغنياته "فرق فى الإحساس"، على يوتيوب، والأغنية من كلمات إسماعيل رأفت، ألحان وليد سعد، توزيع خالد نبيل، مكس وماستر ياسر أنور.