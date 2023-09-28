ماندو العدل يتوجه بالشكر لمعهد الفنون بعد تكريمه

القاهرة - محمد ابراهيم - توجه المخرج ماندو العدل بالشكر للقائمين على معهد الفنون المسرحية بعد تكريمه عن مسلسل “ عملة نادرة” عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك ".

كتب ماندو العدل:' تكريم المعهد العالي للفنون المسرحية عن مسلسل عملة نادرة شكرا لكل القائمين علي التكريم.. فرحتوني ".

حصل مسلسل " عملة نادرة "بطولة النجمة نيللي كريم الذي حقق نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي على جائزة التميز الدرامي خلال حفل المجلس القومى لحقوق الإنسان لتوزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان لعام ٢٠٢٣، بالمتحف القومى للحضارة، وذلك بحضور نخبة من نجوم الفن المصريين والعرب وكبار الشخصيات العامة وكبار الكتاب والصحفيين.

كما تم تكريم خمس مسلسلات متميزة في موسم رمضان الماضي وتكريم إسم المخرج الكبير نور الدمرداش وتكريم الفنانة القديرة سميرة أحمد عن مشوارها الفني الكبير وأعمالها التي ترسخ لقيم حقوق الإنسان.

نشر المخرج ماندو العدل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" بوستر فيلم "الملحد" وعلق عليه قائلًا: "قريبًا".

أبطال العمل

يتضمن فريق عمل فيلم الملحد عدد من أكبر وأبرز النجوم وهم: حسين فهمي، واحمد حاتم، شيرين رضا، تارا عماد، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.

وتدور أحداث الفيلم عن التطرف الديني والإلحاد والخروج عن الدين الذي يمكن أن يحدث ويصيب الشباب كما يسلط الضوء على القضية بشكل منطقي وعقلاني لتوصيل رسالة ومفاهيم واعية تفيد الشباب والمجتمع.

محمد جمال العدل مخرج مصري من أسرة فنية، فوالده هو المنتج جمال العدل، وأعمامه الكاتب مدحت العدل والفنان سامي العدل، تخرج من معهد السينما قسم إخراج عام 2008، وعمل كمساعد مخرج في خمسة أفلام و٦ مسلسلات، وكان من أبرز المخرجين الذين تعاون معهم المخرج علي إدريس، وحصل على جائزة لجنة التحكيم بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي عن مشروع تخرجه فيلم (دستور يا سيدة).

وفي سياق متصل يذكر أن آخر أعمال المخرج ماندو العدل هو مسلسل "فاتن أمل حربي"، الذي شارك به فى رمضان الماضي، والعمل كان من بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد ثروت، فادية عبد الغني، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف إبراهيم عيسى.

والجدير بالذكر أن فيلم الملحد هو ثالث عمل يجمع بين ابراهيم عيسي وماندو العدل، بل جمعهم فيلم صاحب المقام عام 2020 وكان أول تعاون بينهم، وضم الفيلم آسر ياسين، أمينة خليل، وغيرهم من النجوم، ثم مسلسل فاتن أمل حربي.