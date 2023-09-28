احتفالات قصور الثقافة بالمولد النبوى الشريف

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالات المولد النبوي الشريف بعدد من فروع الهيئة منها ثقافة الفيوم التي عقدت احتفال بمكتبة الطفل والشباب بسنورس، والاجواء الكرنفالية في ثقافة بورسعيد

احتفالات ثقافة الفيوم بالمولد النبوى الشريف

وناقشت مكتبة الطفل محاضرة بعنوان ''المولد النبوي في الثقافة الشعبية''، ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بذكرى المولد النبوي الشريف.

تحدث الأديب أحمد قرني، عن أبرز مظاهر الثقافة الشعبية احتفالا بالمولد النبوي ومنها تبادل التهاني بين الأقارب والأصدقاء، وشراء عروس المولد، تلى ذلك ورشة رسم للفنانة مروة السيد، وفقرة رسم على الوجه وعدد من المسابقات الترفيهية والثقافية إشراف حسناء ربيع.

أجواء كرنڤالية في احتفالات ثقافة بورسعيد بالمولد النبوي الشريف

نظم فرع ثقافة بورسعيد مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن البرنامج المعد من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

في أجواء احتفالية على نغمات السمسمية، قدمت فرقة بورسعيد للآلات الشعبية مجموعة متميزة من التابلوهات الاستعراضية بقيادة الفنان محمود غندر، تلاها عدد من الأغاني الدينية فى حب الرسول الكريم، وسط حشد جماهيرى كبير من أهالي المدينة.

جاء ذلك خلال الموكب الذي جاب محافظة بورسعيد، صباح اليوم، بدءا من مسجد مريم، مرورا بشوارع الثلاثيني وصلاح سالم وأوچينا، وحتى ديوان عام المحافظة.

واستمرارا للفعاليات المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، والمنفذة من خلال فرع ثقافة بورسعيد برئاسة د.جيهان الملكي، نفذت مكتبة طفل حديقة الأمل ببورسعيد ورشة رسم عروسة المولد وتلوينها بالألوان المختلفة، وذلك بالتعاون مع مكتبة طفل حي الضواحي.