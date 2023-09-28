نجوم الفن والرياضة يشاركون حمادة هلال في أغنية "مشتاقين" احتفالا بالمولد النبوى الشريف

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان حمادة هلال على المشاركة بأغنية جديدة احتفالا بالمولد النبوي الشريف، حيث شارك بأغنية في مدح الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام بعنوان "مشتاقين" وشارك نجوم الفن والرياضة معه في تقديم الأغنية.

نجوم الفن والرياضة يشاركون حمادة هلال في أغنية مدح الرسول

شارك في تقديم أغنية “ مشتاقين ”: كل من هاني سلامة، أحمد زاهر، محمد رياض، تيام مصطفى قمر، محمد جمعة، خالد أنور، وتيام مصطفى قمر، إلى جانب لاعب الكرة محمود كهربا، حسين السيد، وأحمد حسن، والإعلامي عمرو الليثي والإعلامي إبراهيم فايق.

أخر أعمال حمادة هلال

شارك الفنان حمادة هلال مؤخرا في مسلسل “ المداح ” الجزء الثالث أسطورة العشق، خلال رمضان الماضي 2023 على شاشة mbc مصر الفضائية وحقق نجاح كبير، وشاركه العمل كوكبة من النجوم أبرزهم: هبة مجدي، ومحمد رياض، ولوسي، وخالد زكي، ورانيا فريد شوقي، من تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

وتدور أحداث العمل حول قصة صابر الطفل الذى تبناه ورباه إمام الجامع، ووقع فى حب فتاة ليسلك طريقًا آخر ويسّخر دعواته لغايات سيئة، واستخدام بعض أصحاب السلطة فى تجاراتهم غير المشروعة والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة من الأحلام الغريبة حيث يتبين له أن كل ما يراه في أحلامه يتحقق على أرض الواقع، الأمر الذي يجعل صابر يدخل معركة مع الجن.