سوزان نجم الدين: أشُارك بمسلسل "الحشاشين".. وتجربتي لأول مرة بمسرح مصر (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - المزيج السوري والمصري، قدمت عدة أدوار مختلفة بين سوريا وبين مصر، اشتهرت بمصر بعدة أدوار آخرهم صولا، الأم الأنانية التي يهُمها مصلحتها فقط لاغير، وتتدخل في حياة نجلها والتي يجسدها الفنان حمادة هلال، والتقي دوت الخليج الفني بالفنانة سوزان نجم الدين حتي تحدثنا عن أعمالها القادمة.

سوزان نجم الدين

ما رأيك في الدورة في السادسة عشر من مهرجان القومي للمسرح المصري ؟



هذه الدورة مختلفة عن باقي الدورات السابقة وكان التنظيم رائع للغاية، على الرغم بعدم حضوري الإفتتاح ولكني سمعت ورأيت في التليفزيون، ومن وجهة نظري أري تصاعد في مصر من جهة " المسرح"، وأحُضر لعمل قوي بالمسرح بمصر.

هل هذه التجربة الأولي لك في المسرح ؟

في مسرح مصر بالتأكيد هذه التجربة الأولي ولكن في سوريا قدمت مسرحية في أول مشواري الفني.

ما الأعمال القادمة ؟

في سوريا أقوم بتصوير الخمسية وثلاثنين، أما في مصر أشارك في مسلسل " الحشاشين" مع الفنان كريم عبد العزيز.

مسلسل “ الحشاشين”

هل عندما رأيت بوستر الرسمي لمسلسل " الحشاشين" شعرتِ بالخوف ؟

لا أنا لا أخاف من شئ ولا من حد غير الله عز وجل.

كلمينا عن دورك في مسلسل " الحشاشين " ؟

دوري يكون في فترة صعبة للغاية، فترة مليئة بالقتل والإغتيالات الكثيرة والخرافات، فترة غريبة عن الحياة.

سوزان نجم الدين، هل لجأت إلي عمليات التجميل في يومًا ؟



لا أحب عمليات التجميل، أحب الأشياء الطبيعة حتي نقصان وزني كان عن طريق الرياضة لأنه يجملني