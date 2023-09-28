تعرف على توقعات برج العذراء 28 سبتمبر 2023

القاهرة - محمد ابراهيم - عالم الأبراج واحد من أكثر العلوم التي تشغل بال الكثير من الأشخاص، ولكل برج الخصائص والسمات الخاصة به التي تميزه عن غيره، وهذه السمات تحدد شخصية كل شخص ينتمي لهذا البرج.

ويستطيع علماء الفلك توقعات ماسيحدث لأصحاب كل برج في يومهم في كلًا من الجوانب الصحية، العاطفية، المهنية وغيرها، وبعض الأشخاص يحرصون على معرفة هذه التوقعات لذا توفر جريدة "دوت الخليج" الإلكترونية لقرائها توقعات الأبراج التي ينتمون إليها.

توقعات برج الثور يوم 28 سبتمبر 2023

على الصعيد المهني:

حاول أن تكون جاهزا بالأفكار البديلة عند حضورك في الاجتماعات التي تتعلق بالعمل، ومن الأفضل أن تكون منضبطًا وصادقًا في تعاملاتك المهنية، مع الحفاظ على وضع خطة للبداية في المرحلة الجديدة.

على الصعيد العاطفي:

حب جديد في حياة مولود برج العذراء خلال الفترات الحالية، لذا حاول أن تكون أكثر جدية عند التعاملات مع شريك حياتك، يفضل أن تقوم بوضع الخطط المستقبلية قبل ضياع الكثير من الوقت.

على الصعيد الصحي:

حافظ على تناول أطباق من الخضار المشكل، وحافظ على تناول المياه بكميات كبيرة، أيضًا ابتعد عن الأكلات الدسمة، وحاول أن تستبدل العيش بالخضار، حافظًا على الوزن.