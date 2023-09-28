انت الان تتابع خبر يحدث في المملكة الاردنية الهاشمية.. بالتزامن مع حفل عمرو دياب..كارثة مرعبه تحل على البلاد!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت جمعية الفنادق الأردنية أن نسبة الحجوزات في فنادق العقبة بمختلف التصنيفات خلال الأسبوع الحالي بلغت 99%، وبارتفاع ملحوظ مقارنة مع الأسبوع الماضي بنسبة 19%.

وأفاد حسين هلالات، نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية والناطق باسمها، الثلاثاء، بأن القطاع الفندقي يشهد أداءً قويًا في الوقت الحالي، وخاصة في مناطق مثل البترا والعقبة الاقتصادية؛ حيث تعتبر الفعاليات السياحية والفنية جاذبية رئيسية للزوار. وأرجع هلالات هذا الارتفاع إلى افتتاح مول النافورة التجاري والترفيهي في العقبة، بالإضافة إلى حفل الفنان عمرو دياب.

وأشار هلالات إلى أن نسبة الإشغال في فنادق العاصمة عمان خلال الأسبوع الحالي بلغت 72%، في حين بلغت 97% في البحر الميت و 71% في البترا.

وأكد هلالات أن عدد الزوار الدوليين للأردن قد ازداد بشكل ملحوظ هذا العام، حيث بلغ عدد الزوار لغاية شهر آب أكثر من 4 ملايين زائر، بزيادة قدرها 51.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأشار أيضًا إلى أن الدخل السياحي لنهاية شهر تموز من العام الحالي قد ارتفع بمقدار مليون دولار تقريبًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.