تتخطي 3 مليون.. سعر إطلالة ياسمين صبري في المنتدى الإعلامي تثير الجدل

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة ياسمين صبري علي التفاعل الدائم مع جمهورها، ومشاركتهم مايحدث معها في اليوميات الخاصة بها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".

شاركت ياسمين جمهورها صور جديد لها فعاليات منتدى الإعلام العربي للحديث عن تأثير الذكاء الاصطناعي على الفن، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إطلالة ياسمين صبري

وظهرت ياسمين صبري وهي مرتدية بدلة كلاسيكية باللون الوردي من تصميم Alex Perry من إستايلست يمنى مصطفى، وصل سعر البليزر إلى 2000 دولار أي ما يعادل 62 ألف جنيه والبنطلون بـ1200 دولار، ونسقت معها حقيبة باللون "الأحمر" فهي من دار Hermès الفاخرة، ويصل سعرها إلى 105،885 دولار، أي ما يعادل 3 ملايين و266 ألف جنيه مصري أي ما يعادل 37 ألف جنيه مصري، كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها ووضعت مكياحا ناعما يتناسب مع جمالها.

فيلم البعبع

ومن ناحية أخري، شاركت الفنانة ياسمين صبري في فيلم "البعبع" الذي نافس في موسم عيد الأضحى، والتي حقق نجانا كبيرا خلال عرضة.

تدور أحداثه حول طبيبة صيدلانية تقع في حب المجرم "سلطان" الذي يقرر التوبة وترك الإجرام ويواجه مع صديقه "سوكا" العديد من المواقف التي تغير مجرى اﻷحداث رأسها على عقب

أبطال فيلم البعبع

فيلم “البعبع” بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي