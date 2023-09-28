زينة تفوز بجائزه عن دورها في " جعفر العمدة" من الفضائيات

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة زينة صور لها موجهه الشكر إلي جمهورها بعد فوزها بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في “ جعفر العمدة” من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

كتبت زينة:' بشكر الجمهور الكريم على الجائزة لأنها منكم وطبعا مهرجان الفضائيات العربية، جعفر العمدة.

أعرب المخرج خالد يوسف في لقائه بـ برنامج عرب وود، عن سعادته بعودة تعاونه مع الفنانة زينة خلال فيلمه الجديد الإسكندراني، المأخوذ عن وراية الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، مؤكدًا أنها تصب كامل تركيزها على العمل، ولم تختلق المشكلات كما أشيع عنها خلال الفترة الماضية.

وقال خالد يوسف: زينة أنا بشوفها ممثلة مهمة جدًا، وما يُقال عن إن في مشاكل بتحصل انا مبشوفهاش كده خالص، وبصراحة شديدة لما اشتغلت معاها في كارما مفيش ربع مشكلة عملتها، ولا مع فريق العمل ولا في المناخ ولا شخصيتها، وهي مجتهدة جدًا ومكرسة وقتها للعمل ومركزة جدًا.. مفيش أي حاجة من اللي بيقولوها دي شوفتها على زينة، علشان كده أنا متحمس أشتغل معاها تاني.

ومن ناحية أخرى، سبق ووكشفت الفنانة زينة تفاصيل شخصيتها في فيلم الإسكندراني، قائله: اسم الشخصية قمر، وقمر هي بنت إسكندرانية جدعة وحياتها ظالمة، يعني فيه ظلم هنا في الشخصية.. وظلم مشاعر وخداع وكدب وخلينا نشوف الفيلم، وأي عمل بيبقى مسئولية وباخد كل عمل بمسئولية، وهقدم شخصية كلها على بعضها مختلفة.

الاسكندراني

فيلم "الإسكندرانى" من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته النجم أحمد العوضى، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة زينة في السينما فيلم "الفلوس" الذى قدمته مع النجم تامر حسنى وعرض عام 2019، وشارك في بطولة الفيلم خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، كميل سلامة، حنيد زين الدين، وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم النجم أحمد السقا، مى عز الدين، عمر زهران، جوهرة، أسعد رشدان والفيلم قصة تامر حسنى وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج سعيد الماروق