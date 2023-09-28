والدة بسنت شوقي تكشف حقيقة الحسد في مشكلات ابنتها مع زوجها أحمد فراج

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت السيدة منال الفطاطري ضيفة في برنامج "الستات" التي تقدمة الإعلاميات مفيدة شيحة وسهير جودة عبر شاشة "النهار".

وتحدث منال الفطاطري عن الشائعات التي تعرضت لها ابنتهت بسنت شوقي الفترة الأخيرة قائلة: "مقلقتش من الإشاعات اللي طلعت على طلاق بسنت ومحمد فراج، كنا الأول بنقلق، بس خلاص اتعودنا، والاتنين أثبتوا كفاءة.

ورفضت والدة بسنت شوقي تعليق كل المشكلات على شماعة الحسد، قائلة: "بقى عندنا شماعة لكل حاجة بإننا محسودين، الحسد موجود في القرآن بس مش عايزة استعمله كشماعة، أنا بقيت أنفض للكلام ده محسودين إيه، في حاجات نشتغل عليها".

وعن سؤال بقيام دور الحماة لمحمد فراج، موضحه: "اعمل حماة إزاي على فراج؟ دا شربات، ماينفعش أعمل عليه حماة، في أي حاجة بحاول اوازن بينه وبين بسنت لأنه حبيبي أوي وطيب ومسالم جدا، وبياخد قلبي بالحاجات دي".

ومن ناحية أخري، عرض لإبنتها الصغري، الفنانة داليا شوقي مؤخرا مسلسل "سفاح الجيزة" والذي حقق نجاحا كبيرا الفترة الأخيرة.

أبطال مسلسل سفاح الجيزة

مسلسل "سفاح الجيزة" من بطولة كلا من أحمد فهمي باسم سمرة، وركين سعد، وصلاح عبدالله، وميمي جمال، داليا شوقي، ريم حجاب، حنان يوسف، جيهان الشماشرجي، بالإضافة إلى عدد آخر من النجوم والعمل من ن إخراج هادي الباجوري، وأشرف على الكتابة محمد صلاح العزب، وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر.

يذكر أن مسلسل سفاح الجيزة مقتبسة أحداثه عن قصة حقيقية، لشخص قام بعدد من الجرائم المتسلسلة، ما بين محافظة الجيزة والاسكندرية، وهو يدعي قذافي فراج، والتي قام بقتل صديق طفولته المهندس رضا وعشيقته نادين و زوجته فاطمة زكريا وفتاة أخرى تدعي ياسمين قام أيضًا بنهب أموالها.، وأخفي جرائمه في شقته والتي حولها إلى "مقبرة"، وتم إلقاء القبض عليه وصدر ضده أربعة أحكام بالإعدام شنقًا.

أحداث مسلسل سفاح الجيزة

تدور أحداث مسلسل “سفاح الجيزة”، الذي يقوم ببطولته النجم أحمد فهمي، حول قصة حقيقية حدثت قديمًا بالفعل في الجيرة لشخص يُدعى “قذافي فراج عبد العاطي"، المعروف إعلاميًا بلقب “سفاح الجيزة.