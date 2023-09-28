ياسمين عز ترد على نيشان: تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. ولا أخشى من محاورة أي إعلامي مهما كان اسمه

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الإعلامية ياسمين عز الرد على تصريحات الإعلامي نيشان بعدما تأخرت عن جلستها الحوارية ضمن منتدى الإعلام العربي التي كان يديرها نيشان، وذلك علي صفحتها الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

ياسمين عز: لا أخشى من محاورة اي إعلامي اخر مهما كان اسمه

ونشرت ياسمين عز صورة لها مع الإعلامي عمرو أديب، وعلقت عليها قائلا: "اعتقد ان من تنجح في محاوره أهم اعلامي في مصر والوطن العربي عمرو أديب لا تخشى من محاورة اي إعلامي اخر مهما كان اسمه، مع ضرورة توضيح الأمر الخاص بإحدي الجلسات، بسبب ظرف خارجي ليس لي اي ضلع فيه بأي شكل من الاشكال، ومعلوم تماما لدى إدارة المنتدي المسؤولة عن التنظيم، والعالمة بظروف التأخير عن الجلسة المعنية وملابساتها".

ياسمين عز: لم اعتذر لهذا الشخص ولن اعتذر

وأستكملت ياسمين عز: بالإضافة إلى اني لم اعتذر لهذا الشخص ولن اعتذر،كما اشيع في بعض المواقع،لان ببساطة هو من تجاوز في حقي وليس العكس.

وفي نفس السياق كتبت عله صفحتها الشخصية عبى خاصية "إستوري": "انطلاقا من حرصي واحترامي لهذا المؤتمر والحدث الإعلامي الكبير، وانطلاقا من احترامي وتقديري لدولة الإمارات العربية المتحدة المتمثلة في إمارة دبي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع دعوى، وبناء عليه، لن أقوم بالرد على إساءة هذا الشخص الذي افتعل هذه المشكلة، وأساء لشخصي في غيبتي وبطريقة علنية وبشكل مرفوض أخلاقا وقانونا".

ياسمين عز: سوف أوكل الرد للجهات القانونية المختصة

وأضافت: سوف أوكل الرد للجهات القانونية المختصة داخل إمارة دبي، ثقة مني في قضائها الشامخ والعادل، وتعزيزا لدور القانون لردع كل من تسول له نفسه الخوض في سمعة الأشخاص والتشهير بهم دون وجه حق، وليعلم الجميع أنني لا انحدر لرد الإساءة بالإساءة، إنما أترك الأمر للجهات المعنية.