داليا البحيري تحذر جمهورها ومتابعيها من حساب مزيف باسمها

القاهرة - محمد ابراهيم - حذرت الفنانة داليا البحيري جمهورها من حساب مزيف ينتحل شخصيتها عبر موقع التواصل الاجتماعي Facebook، نشرت صورة لحساب مزيف يحمل اسمها وصورتها عبر حسابها على Instgram وعلقت قائلة: "من فضلكوا بلغوا.. هذا ليس حسابي".

أحدث اعمال داليا البحيري

ويعرض لداليا البحيري حاليًا في السينمات فيلم "أولاد حريم كريم"، بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل، وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

"أولاد حريم كريم"

"أولاد حريم كريم" يعد استكمالًا لنجاح فيلم "حريم كريم" الذى عرض منذ 18 عامًا وتحديدًا فى عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

أحداث الجزء الأول من فيلم "حريم كريم"

ودارت أحداث الجزء الأول من فيلم "حريم كريم" حول جيجي كريم (مصطفى قمر) المتزوج من جيجى (ياسمين عبد العزيز) التي تغير عليه غيرة قاتلة وتشك فيه فتطلب منه الانفصال، بينما يحاول هو توضيح الحقيقة لها، فيقرر الاستعانة ببعض من صديقاته في الجامعة لحل المشكلة ولكنه يدخل في مواقف كثيرة تعقد مسألة رجوعه إلى زوجته بل ويفسد حياة صديقاته أيضًا دون قصد.





آخر أعمال الفنانة داليا البحيري

يذكر أن آخر أعمال الفنانة داليا البحيري، هي مسرحية "سيدتي أنا" البطولة للفنانين "داليا البحيري، نضال الشافعي، فريد النقراشي، محمد دسوقي، أمينة سالم" وكوكبة أخرى من الفنانين، ديكور د.حمدي عطية، أزياء د. مروة عودة، أشعار عادل سلامة، موسيقي تصويرية وألحان محمود طلعت، تصميم إستعراضات مصطفي حجاج، إضاءة عز حلمي، دراما تورج وإخراج محسن رزق، المسرحية عن رائعة برنارد شو "بجماليون" وتدور أحداثه حول بائعة الورد ليزا التي تريد أن تكون من الطبقة الارستقراطية وتذهب للبروفيسور آدم وتطلب منه ذلك، فيقرر تقديمها في الحفلة الملكية لملكة إنجلترا وتتوالى الأحداث.