نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. مي كساب تطرح أغنية "الناس للناس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة مي كساب اليوم، لطرح أغنيتها الجديدة "الناس للناس"، وذلك حسبما أعلنت من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ما هي تفاصيل أغنية "الناس للناس"؟



أغنية الناس للناس، هي من كلمات حازم حشاد، وألحان محمود صلاح، وتوزيع يوسف حسين.

ما هي آخر أعمال مي كساب؟



يشار أن آخر أعمال مي كساب هو مسلسل جعفر العمدة، وضم عدد كبير من النجوم أبرزهم، محمد رمضان، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، منذر رياحنة وعدد آخر من الفنانين، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، وتصدر الترند فور طرحه، دارت أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول جعفر الذي يبحث عن ابنه الذي اختطف وهو طفل، ويتزوج من عايدة الشخصية التي تجسدها زينة، وتطورت الأحداث بعد ذلك، وجسدت مي كساب شخصية ثريا وهي الزوجة الأولى لـجعفر العمدة.

آخر أغاني مي كساب



وكان آخر أغاني مي كساب هي أغنية "أنا ماما" التي تعاونت في توزيعها مع زوجها المطرب والموزع أوكا وكلمات أسامة محرز وألحان مونتى، وقالت مى في تصريح صحفي لها إن الأغنية مناسبة للصيف وسعيدة بها، وأشارت إلى أنها تجهز لأغانى أخرى سوف تعلن عنها تباعًا بمجرد الانتهاء من عملية المكساج والتصوير.



كلمات اغنية "أنا ماما"

طيرتي لي النوم من عيني نفسي أنام ساعة اِرحميني

بالمصاصة جننتيني ريحني واِعتقيني

يلاه فوقي قولي لي ثاني يلاه دماغي أنا وجعاني

عايزة مني حاجة ثاني نفسي أنام ولو ثواني

هي ماما فين (أوه) هي ماما فين؟

ماما قاعدة في الجنينة قاعدة برى ويا نينا

أخرجي لها وريحينا يا اللي ناوية تجننينا

روقينا، روقينا يلاه روحي لها وروقينا

صحتينا فوقتينا وتعبتينا ودوختينا ليه

يا مي هو خالو فين؟ مفيش ماما يعني قولي يا فريدة

هو خالو فين؟ خالو قاعد في الجنينة قاعد برى ويا نينا

والمصاصة كانت في إيدينا بس ضاعت من وسطينا.