انت الان تتابع خبر صدمة مدوية للوسط الفني وبالصوت والصورة.. وائل جسار يتعرض لمحاولة اغتيال في بيروت ... وما حصل له أفزع قلوب الجميع!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عادة ما يتم سماع الأخبار عن وفاة الأشخاص بسبب رصاص طائش في مناسبات مختلفة مثل حفلات الزفاف والنجاح والعزاء. ولكن هذه المرة، كادت الضحية أن تكون شخصية معروفة ومحبوبة من قبل الكثيرين.



قام الفنان اللبناني وائل جسار بنشر فيديو على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي حيث كشف أنه قرر زيارة والديه في منطقة البقاع.

وفي تلك اللحظة، كاد أن يصبح ضحية لإصابة بسبب رصاصة طائشة. قال جسار: "كنت جالسًا في الحديقة خلال زيارتي لوالدي ووالدتي. كان هناك حفل زفاف في الجوار وكانوا يطلقون النار احتفالًا بالزفاف. هذه الرصاصة كادت أن تؤذيني أو تصيب والدتي أو زوجتي أو شقيقي."



وأضاف جسار: "لماذا نستمر في التهاون بصحة وسلامة الناس؟ لماذا نلجأ إلى إطلاق النار في حفلات الزفاف؟ هذه الرصاصة كانت كفيلة بأن تكون نهاية أي شخص، سواء كان أنا أو زوجتي أو والدتي أو شقيقي. أثناء الاحتفال، يمكننا الاحتفال بالفرح والزهور بدلاً من استخدام الأسلحة."