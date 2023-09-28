بعد تصدرها للتريند.. سر عودة ريهام سعيد للشمس بعد 6 ساعات فقط من قرار مغادرتها

القاهرة - محمد ابراهيم - تراجعت الإعلامية ريهام سعيد عن قرار مغادرتها لبرنامجها "صبايا الشمس" وفضائية الشمس التى تقوم بعرضه وذلك عقب مرور 6 ساعات فقط من وداع القائمين على القناة.

سبب تراجع ريهام سعيد عن قرار مغادرة قناة الشمس

وكشفت ريهام سعيد في تصريحات صحفية أنها قد توصلت لقرار أن نجلها الصغير يحتاج المزيد أو كل وما لديها من وقت لتخصصه له، وأنها أجبرت على العودة والتراجع عن قرار مغادرة القناة من قبل القائمين على البرنامج وإدارة القناة حفاظًا على ما حققه صبايا الشمس من نجاح.

ريهام سعيد تتصدر التريند



وكانت الإعلامية ريهام سعيد قد تصدرت تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عندما كتبت منذ ساعات عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "أنا بعلن انسحابي من قناة الشمس لظروف شخصية وعايزة أقول إني اشتغلت مع أكتر ناس محترمة في الدنيا.. وبتمنى التوفيق للجميع".

ويعد صبابا الشمس عودة قوية لريهام سعيد من خلال محتوى أكثر تنوعا ويعد إمتدادا لبرامجها الإجتماعية الأكثر تفاعلا ونجاحا بالعالم العربي والذى يهتم بمجال العمل التطوعي والإنساني والعلاج المجاني للآلاف من الحالات المرضية الحرجة.

برنامج صبايا الشمس

و تقدم ريهام سعيد برنامج صبايا الشمس على فضائية الشمس بمعدل 3 حلقات أسبوعيا فى الـ9 مساء أيام السبت والأحد والاثنين.



ريهام سعيد تعيش حالة من النشاط الفني

على جانب آخر يعرض لريهام مسلسلين تشارك فى بطولتهما على قناتى أبو ظبى والسعودية الأول "عودة البارون" مع حسين فهمى وخالد سليم وعدد من فنانى لبنان والأردن وهو اخراج سامر خضر والعمل الآخر بعنوان "بعد النهاية" مع نرمين الفقى وهالة فاخر وأحمد سعيد عبد الغنى وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.