نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد منظار المعدة.. تطورات الصحية للفنان محمد التاجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمد التاجي عن آخر تطورات حالته الصحية، بعد خضوعه لمنظار بالمعدة، صباح أمس، موضحًا أنه عاد إلى منزله لاستكمال العلاج.

وقال محمد التاجي في تصريحات صحفية أنه قام بعمل منظار في المعدة، بسبب تعرضه لارتجاع بالمرئ أثناء نومه، حيث كانت عصارة المعدة تصعد إلى المرئ، ثم إلى القصبة الهوائية، فكان يشعر بخنقة شديدة، وصعوبة في التنفس، كان ذلك يتسبب في معاناة في النوم،مُضيفًا:" ماكنش فيه نقطة هواء بتدخل، وكحة شديدة جدًا، وعصارة المعدة تتسبب في حدوث حرقان شديد بالقصبة الهوائية والأحبال الصوتية، كما أنها تُسبب جرحًا شديدًا بعد".

ولفت إلى أنّ الفريق الطبي المعالج له حصل على عينه، بعد إجراء المنظار، لتحليلها، ومن المُفترض ظهور النتيجة خلال الأيام المُقبلة، قائلًا: «إنّ شاء الله تكون الأمور بخير».

ما هي آخر أعمال محمد التاجي؟



ومن ناحية أخري، شارك محمد التاجي مؤخرًا بثلاث مسلسلات هما "فاتن أمل حربي"، "ملف سري"، "دايما عامر"، وحقق من خلالهما نجاحًا كبيرًا. مسلسل "دايما عامر"، بطولة لبلبة، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، وآخرون من النجوم.

من هم أبطال مسلسل “فاتن أمل حربي”؟



ومسلسل "فاتن أمل حربي" من بطولة كلا من نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

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