نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. ندوة الاقتصاد البرتقالي وأهميته لمصر بقصر الأمير طاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينظم مركز إبداع قصر الأمير طاز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية ندوة بعنوان "الاقتصاد البرتقالي وأهميته لمصر"، وذلك في الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس 28 سبتمبر.

ندوة الاقتصاد البرتقالي واهميته لمصر



تستضيف الندوة الدكتور إيهاب صبري أستاذ النقد الموسيقي بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، والكاتب الصحفي إبراهيم طه عضو نقابة الصحفيين.



يتناول الكاتب إبراهيم طه الرؤى والافكار والتوصيات لكيفية استفادة مصر اقتصاديا من حزمة الصناعات الثقافية والإبداعية.

كما يتحدث الدكتور إيهاب صبري عن علاقة الموسيقى بتاريخ الحضارات في العالم وأهمية إعادة النظر إلى مقومات الإبداع الموسيقي من خلال: التراث الموسيقي، التطور،الفكر الموسيقي المعاصر، والتسويق الموسيقي.



صندوق التنمية الثقافية

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عامًا منذ إنشائه 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب، وهو في سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية في مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التي تضرب في عمق مفهوم التنمية الثقافية، وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق في أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها نحو 90 مكتبة.