محمد عبده يغضب بعد عودة الفنان عباس ابراهيم في احتفالات اليوم الوطني السعودي

الرياض - محمد الاطلسي - في مفاجأة غير متوقعة، طرحت شركة مطارات القابضة، أغنية بصوت الفنان السعودي المبتعد عن الساحة منذ سنوات عباس إبراهيم، تزامناً مع الاحتفالات باليوم الوطني.

تغنى عباس إبراهيم بصوته الذي أوحش جمهوره، أغنية وطنية متغزلا في المملكة العربية السعودية وقادتها والإنجازات التي تقودها اليوم، في أغنية بعنوان سيرة وطن.

ونشرت شركة مطارات القابضة عبر الحساب الموثق لها على موقع إكس/ تويتر سابقاً، فيديو كليب مصور بمشاهد تعبيرية عن المملكة دون ظهور وجه عباس إبراهيم.

وفور طرح مطارات القابضة لأغنية سيرة وطن بصوت عباس إبراهيم، انهالت التعليقات وإعادة المشاركة للأغنية، احتفاء بعودة عباس الذي طال غيابه وطالما تمنى جمهوره العريض عودته.

وأغنية سيرة وطن من كلمات مؤيد وألحان عزيز سليم وتوزيع ياسر ماجد وإيقاع هاني الدوسري ومكس وماستر منتظر الزاير.

وقالت مصادر مطلعة أن فنان العرب محمد عبده اصابه الغضب بسبب سرعة انتشار اغنية عباس ابراهيم الجديدة وكان يحاول بشكل مستمر تعطيل انتشارها ووقفها خوفاً من طغينها وتأثيرها على اعماله الفنية التي ستنشر في احتفالات اليوم الوطني السعودي 93.